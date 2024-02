Perrine Tripier e Le guerre preziose

Dal 28 febbraio sarà in libreria Le guerre preziose, volume scritto da Perrine Tripier e portato in libreria da edizioni e/o. Il libro esce nella Collana Dal Mondo.

Primo romanzo dell’esordiente Perrine Tripier, Le guerre preziose è un testo commovente, tenero e poetico che ci fa riflettere sull’importanza dei luoghi in cui siamo cresciuti e che abbiamo imparato ad amare e sull’inevitabile nostalgia condita da amarezza che ci lasciano in eredità.

Perrine Tripier – Le guerre preziose

Isadora Aberfletch è un’anziana signora che aspetta la morte in una casa di riposo dove la finestra di camera sua dà su un parcheggio. L’anno prima ha lasciato la casa di famiglia in cui ha vissuto per tutta la vita, un imponente edificio immerso in un giardino fiorito e circondato da boschi che cambiano aspetto a seconda delle stagioni.

E le stagioni sono proprio il filo conduttore di una saga familiare raccontata attraverso i ricordi e cadenzata dal sole dell’estate, dal vento dell’autunno, dalla neve dell’inverno e dai pollini della primavera. Tra bagni nel misterioso laghetto torbido e vorticose discese in slittino si dipana la storia di una grande famiglia e della casa che ne è il catalizzatore, fino all’inevitabile decadenza di entrambi.

L’autrice

Perrine Tripier è originaria di Saint-Junien in Alta Vienne. Si è laureata con una laurea magistrale in letteratura nel 2021 presso l’Università di Rennes. Attualmente è insegnante di lettere in un liceo a Rennes. Le guerre preziose è il suo primo romanzo.

