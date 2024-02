Astoria si rinnova: grafica e sito completamente rinnovati

astoria, marchio piccolo e raffinato che si è contraddistinto soprattutto per la riscoperta e la riproposta di titoli di autrici e autori del passato di una certa rilevanza letteraria, acquisito nel 2018 dalla casa editrice Guanda (che fa parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol) e diretto oggi da Cristina Prasso.

astoria si presenta nel 2024 con una nuova veste grafica, un sito completamente rinnovato (www.astoriaedizioni.it) e la pubblicazione di alcune chicche letterarie tra cui il romanzo “Olivia” di Dorothy Strachey, il libro che ebbe grande successo quando fu pubblicato nel 1949 dalla Hogarth Press, e fu tradotto in seguito per l’edizione italiana da Carlo Fruttero.

Olivia: prima pubblicazione del 2024 targata astoria

“Olivia” è una delicata, inebriante e scandalosa storia d’amore, ed è il romanzo a cui si è ispirato André Aciman per scrivere “Chiamami col tuo nome”.

A testimoniare l’importanza che questo libro ebbe per Aciman, “Chiamami col tuo nome” si doveva inizialmente intitolare “Oliver”. In esso ritroviamo la stessa delicatezza e la stessa emozione nel raccontare i sentimenti e i turbamenti dell’amore che nasce, e a cui bisogna dare un nome.

Sarà proprio “Olivia” a inaugurare a gennaio il nuovo corso di astoria.

Delicata confessione in equilibrio tra l’innocenza della giovinezza e le ambiguità del mondo adulto, Olivia è un romanzo ambientato nel collegio francese di Les Avons, dove la protagonista, sedicenne, viene mandata a completare la sua educazione, com’era d’uso nelle famiglie inglesi ai primi del ’900.

In quel luogo in cui regna – per l’epoca – una straordinaria libertà intellettuale, Olivia scopre l’amore: è una delle direttrici della scuola, Mademoiselle Julie, a sconvolgerla, con tutta la violenza di una passione che si manifesta soltanto in piccoli gesti – una carezza, il regalo di un dolce – ma che non per questo è meno assoluta, segnata com’è da momenti d’inebriante felicità alternati ad altri di cupa disperazione.

In un mondo così fragile che basta un sussurro per mandarlo in frantumi, la passione di Olivia è un tornado che scuote l’intero collegio, suscita gelosie, maldicenze, invidie e incomprensioni ed esaspera gli animi a tal punto che una tragedia è forse l’unica conclusione possibile…

Gli obiettivi

“Pubblicare significa rendere pubblico il proprio entusiasmo” diceva Robert Gottlieb, l’editor di Toni Morrison e Michael Crichton, di Doris Lessing e Salman Rushdie.

astoria vuole proporre autori e autrici senza confini spaziali o temporali, orgogliosamente liberi dalle mode e capaci di raccontare i sentimenti della vita, affidandosi a grandi autrici del passato come Barbara Pym, Georgette Heyer e Dorothy Parker, arrivando anche ad autori più contemporanei.

