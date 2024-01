Si intitola L’aeroplano del Papa, ed è il nuovo libro di Filippo Tommaso Marinetti portato in libreria a gennaio da Edizioni All Around. Per contribuire a diffonderne il messaggio visionario anche tra nuovi lettori, la casa editrice All Around ha deciso di pubblicare l’opera per la nuova collana #10euro.

SCOPRI TUTTE LE ULTIME NOVITA’ IN LIBRERIA

Dedicato a Trieste, nostra bella polveriera, il romanzo è una dichiarazione della necessità di “svaticanare l’Italia” e di dichiarare guerra all’Austria. Un’idea ardita nel 1912, in un’epoca dominata dalla Triplice Alleanza, che avrebbe però trovato una tragica attualità solo due anni dopo, con l’inizio della Prima Guerra Mondiale.

Filippo Tommaso Marinetti – L’aeroplano del Papa

Nel 1912, un’opera letteraria intraprese un volo nel futuro, prevedendo le tempeste politiche e sociali che avrebbero scosso l’Europa prebellica: L’Aeroplano del Papa di Filippo Tommaso Marinetti. Questo romanzo futurista in versi liberi, sebbene oggi possa apparire meno noto rispetto ad altre opere dell’autore, si distingue come un profetico capolavoro che ha infranto i confini della letteratura tradizionale.

ACQUISTA IL LIBRO

Sul piano formale, l’opera non si discosta eccessivamente dalle precedenti raccolte poetiche di Marinetti, mantenendo la glorificazione della violenza in uno stile concettoso e liberty. Tuttavia, nonostante la sua importanza storica e la capacità di anticipare temi futuri, L’Aeroplano del Papa rimane una delle opere meno conosciute dello scrittore futurista, forse a causa delle accuse di blasfemia o della complessità ideologica che la caratterizza.

L’Aeroplano del Papa non si limita a essere una rappresentazione di dissidi interiori dell’autore, ma ambisce a fondare un’ideologia e a delineare una prassi politica. Questo romanzo-pamphlet, intriso di visioni futuriste e rivoluzionarie, abbraccia la modernità e respinge le catene del passato.

L’autore

Filippo Tommaso Marinetti è stato un individuo audace e poliedrico. Fondatore del Movimento Futurista nel 1909, Marinetti si distinse come fervente sostenitore dell’intervento italiano nella Prima Guerra Mondiale, contribuendo attivamente come volontario sul fronte e guadagnandosi decorazioni militari. Nelle elezioni del 1919, si pose come feroce avversario dei socialisti, collocandosi secondo solo dopo Benito Mussolini nella lista fascista. Accademico d’Italia dal 1929, Marinetti rimane una figura controversa, ma indiscutibilmente influente nella storia culturale e politica italiana del XX secolo.