EAGLE PICTURES lancia il nuovo sito di e-commerce FILM AND MORE per l’Home Video

Eagle Pictures, primaria società di distribuzione e produzione cinematografica in Italia, lancia Film & More, il nuovo sito di e-commerce interamente dedicato al meglio dei prodotti Home Video.

Con oltre 6.000 referenze a catalogo, sul portale www.filmandmore.it è possibile acquistare DVD, Blu-Ray, 4K insieme a tantissimi prodotti speciali e in esclusiva.

Le edizioni in esclusiva su Film and More

Tra le edizioni in esclusiva già disponibili sul sito il 4K COLLECTOR’S EDITION di “DAMPYR”, elegante box a tiratura limitata della prima trasposizione sul grande schermo del celebre fumetto di Sergio Bonelli Editore. L’edizione contiene due dischi (Blu-ray e 4K Ultra HD), un albo dell’omonimo fumetto in inglese, tre card da collezione, un booklet ricco di curiosità, lo storyboard completo del film e un gadget esclusivo.

Sempre in esclusiva per il portale Film & More, a partire da gennaio 2024 sono in arrivo anche il 4K di “IO CAPITANO”, imperdibile edizione limitata con l’autografo del regista Matteo Garrone, e il 4K del cult “DELICATESSEN” di Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, contenente una card da collezione numerata.

Le opportunità

E nel periodo natalizio è stata presente sul sito anche un’apposita sezione con tantissime idee regalo, tra cofanetti prestigiosi e film da collezione e le novità di dicembre tra cui “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” e “ASSASSINIO A VENEZIA”, e quelle del mese di gennaio, come l’ultimo capolavoro di Martin Scorsese, “KILLERS OF THE FLOWER MOON”.

