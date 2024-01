Rick Bass e il suo Nashville Chrome

Sul finire dello scorso anno la casa editrice Mattioli1885 Books ha portato in libreria Nashville Chrome, di Rick Bass. La traduzione è di Francesca Cosi e Alessandra Repossi.

> SCOPRI TUTTI LIBRI DI RICK BASS <

“La prima volta che si esibì, Jim Ed rubò subito la scena, nel giro di un mese divenne il cantante prediletto e dopo soli due mesi portò nello spettacolo anche Maxine e Bonnie. Decisero di chiamare il loro gruppo ‘The Browns’, niente di fantasioso, e quella sera ricevettero la loro prima standing ovation, più potente di qualunque droga”.

Nashville Chrome – Rick Bass

Alla fine del 1959, i fratelli Brown – Maxine, Bonnie e Jim Ed – godono di un successo internazionale senza precedenti, eguagliato solo dal loro amico Elvis Presley. Tra le mani hanno un pezzo da cifre folli, in cima alle migliori classifiche di musica country e pop, e destinato a dare origine alla multimilionaria industria musicale dei nostri tempi.

ACQUISTA QUI IL LIBRO

Incantati dai Browns, persino i Beatles cercheranno di scoprire i loro segreti, per scoprire che la straordinaria armonia del trio scaturisce dal loro profondo legame familiare. Come scrive Rick Bass: “I Browns sono persone reali e ciò che hanno dato alla musica americana e il modo in cui l’hanno fatto sono reali; Nashville Chrome, però, è un’opera dell’ingegno.”

Questo è il loro romanzo, la loro ascesa e la loro caduta: in un mondo in continua evoluzione, la loro fama non è destinata a durare, e i legami fraterni cominciano a sgretolarsi così come il loro successo. Una storia profondamente americana di creazione, distruzione e rinascita.

L’autore

Rick Bass (1958) è nato e cresciuto in Texas, ha lavorato come geologo petrolifero in Mississippi, e ha vissuto nella Yaak Valley, in Montana, per quasi trent’anni. I suoi racconti sono apparsi su prestigiose riviste come The New Yorker, The Atlantic, Esquire, GQ, e The Paris Review, e sono stati più volte pubblicati sull’antologia annuale The Best American Short Stories. Finalista ai National Book Critics Circle Awards con il suo saggio Why I Came West, Rick Bass ha vinto diversi O. Henry Awards e Pushcart Prizes, oltre a ottenere la NEA Fellowship e la Guggenheim Fellowship. È ‘writer in residence’ presso la Montana State University.

> SCOPRI LE ULTIME NOVITA’ TARGATE NERI POZZA <