Berta Bojetu: Filio non è a casa

Esce in libreria in questo periodo il libro Filio non è a casa, di Berta Bojetu, pubblicato in Italia da Voland. La traduzione e la cura sono di Patrizia Raveggi.

Il volume è stato pubblicato grazie al Cofinanziamento del Programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Filio non è a casa – Berta Bojetu

In un’isola remota e dalla natura insolita uomini e donne vivono separati, ma i primi esercitano il loro dominio sulle seconde con la violenza. Tutti però sono sottomessi alle regole infami di un proprietario senza nome che risiede sulla terraferma.

In questa realtà è cresciuta Filio, insieme alla nonna Helena e al giovane Uri: le tre voci alle quali Berta Bojetu affida il racconto di un inquietante altrove dominato dall’istinto di sopravvivenza e da sentimenti che non vanno oltre la paura, l’odio e il sospetto nei confronti del prossimo.

Un’opera di sconvolgente crudezza in cui i protagonisti cercano di reagire alla progettata distruzione della loro individualità con forza vitale e creativa.

L’autrice

Attrice, poetessa e scrittrice, nasce nel 1946 a Maribor. Inizia in giovane età a scrivere poesie, pubblicate a partire dal 1976 su rinomate riviste slovene. Autrice anche di diversi racconti e opere teatrali, è però soprattutto riconosciuta e apprezzata per i suoi due romanzi: Filio non è a casa (1990) e Ptičja hiša [La casa degli uccelli] (1994). È morta a Lubiana nel 1997.