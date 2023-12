“Cinema di oggi, spettatori di domani”

Il nuovo progetto di ricerca Afic – Associazione Festival Italiani di Cinema che esplora Il ruolo centrale della promozione cinematografica, analizzando i pubblici di Festival, Rassegne e Premi

Le scorse settimane sono stati pubblicati, benché tardivamente, gli esiti del bando promozione 2023 per quanto riguarda il sostegno a Festival, Rassegne e Premi. Nel contesto dell’attuale e intenso dibattito sui contributi al cinema e all’audiovisivo, il settore resta quello ad oggi ampiamente minoritario e non sempre considerato per le sue caratteristiche. Gli eventi cinematografici in Italia sono più di 300 e ben 120 sono riuniti nell’associazione di categoria, l’AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).

Il cinema indipendente

Senza questa fitta rete d’iniziativa culturale che tocca tutta la penisola, che comprende vetrine internazionali, ma anche realtà territoriali molto meno pubblicizzate, il cinema indipendente, le opere di qualità rischierebbero spesso di non essere valorizzate, specie nel confronto con le grandi macchine di marketing dei blockbuster e della distribuzione mainstream. Ma giova ricordare che, anche per la qualità professionale dei direttori e dei programmers dei festival – proprio grazie a questi – si ha, di norma, uno specchio fedele della produzione nazionale che merita sostegno e attenzione.

Meno pubblicizzata ma anche più importante è l’opera di sensibilizzazione sui territori, di presidio culturale nelle aree desertificate (dal punto di vista del cinema) cui festival e rassegne garantiscono invece un nutrimento costante con esempi virtuosi realizzati con molta generosità e piccole risorse. Se c’è un comparto della filiera che molto deve all’attenzione dello Stato, ma ben poco – diciamo davvero troppo poco – incide sui costi complessivi del sistema, questo è proprio quello della promozione. Ciò va oggi ribadito con forza in una società dell’immagine che sempre più investe sulla promozione e che invece, per l’esiguità delle risorse disponibili, nel nostro settore non viene utilizzata e sostenuta al meglio. L’Italia è stata definita nel tempo “la nazione dei 100 festival come dei 100 campanili” e ha creato un modello unico senza il quale intere generazioni di autori, tra cui quelli adesso celebrati nel mondo, non si sarebbero messi nella giusta luce.

Il progetto “Cinema di oggi, spettatori di domani”

Nel quadro di un giusto ripensamento del sistema cinema adeguato ai tempi nuovi, AFIC ha deciso di osservare più da vicino la propria realtà, mettendo in primo piano i suoi pubblici – sanamente diversi da realtà a realtà – e per questo sta realizzando il progetto di ricerca “Cinema di oggi, spettatori di domani” in collaborazione con Ergo Research, il fondamentale supporto di SIAE e della Consulta Universitaria del Cinema e il sostegno del Ministero della Cultura. Sarà una radiografia accurata e imparziale dei propri associati, tesa ad osservare da vicino le attese e il grado di soddisfazione degli spettatori, gli stessi che oggi rappresentano la spina dorsale dei “forti consumatori” dello spettacolo e della cultura. La ricerca, già attivata, potrà presentare i suoi risultati all’inizio del 2024 e ci auguriamo possa essere utile strumento di valutazione per lo Stato come per gli Enti Locali, ai quali ci candidiamo ad apportare competenza e proposte nel tavolo della Conferenza Stato-Regioni.

All’inizio del prossimo anno si ritiene che la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC possa rispondere alle attese della categoria con la pubblicazione del nuovo Bando Promozione. Fin da adesso ci dichiariamo certi che la voce dei Festival, delle Rassegne e dei Premi verrà ascoltata e che lo sforzo di disseminazione culturale troverà riscontro grazie all’impegno di AFIC.