Le novità Home Video di dicembre 2023

Indagini misteriose, avventure mozzafiato e tanto romanticismo tra le release Home Video di dicembre targate Eagle Pictures. Si comincia il 6 dicembre con “INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO” di James Mangold, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e in un’imperdibile Steelbook da collezione sempre in 4K.

Quinto capitolo dell’iconica saga in cui Harrison Ford torna nei panni del leggendario eroe archeologo, affiancato da Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Oliver Richters, Ethann Isidore e Mads Mikkelsen. Il temerario archeologo lotta contro il tempo per recuperare un quadrante leggendario che può cambiare il corso della storia. Accompagnato dalla sua figlioccia, si scontra con Jürgen Voller, un ex nazista che lavora per la Nasa.

The Equalizer

Sempre dal 6 dicembre in uscita in Home Video grazie a Eagle Pictures anche THE EQUALIZER 3 – SENZA TREGUA di Antoine Fuqua, edito in DVD, BD, 4K e Steelbook 4K. Terzo capitolo della fortunata saga action campione di incassi, che vede ancora protagonista Denzel Washington in una nuova impresa Made in Italy. Da quando ha abbandonato la sua vita di sicario del governo, Robert McCall (Denzel Washington) ha cercato di riconciliarsi con le cose orribili commesse in passato e trova una strana consolazione nel perseguire la giustizia per conto degli oppressi. Sentendosi sorprendentemente a casa nel Sud Italia, scopre che i suoi nuovi amici sono sotto il controllo dei boss della criminalità locale. Quando gli eventi prendono una piega pericolosa, McCall sa cosa deve fare: affrontare la mafia per proteggere i suoi amici.

Dal 13 dicembre sarà la volta di ASSASSINIO A VENEZIA di Kenneth Branagh, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Inquietante thriller soprannaturale ispirato al romanzo di Agatha Christie “Poirot e la strage degli innocenti”, è il terzo film diretto e interpretato da Kenneth Branagh nel ruolo del famoso detective Hercule Poirot. Ritiratosi a Venezia, un giorno l’investigatore accetta con riluttanza di partecipare a una seduta spiritica: ma quando uno degli ospiti viene assassinato, entra in un mondo inquietante di ombre e segreti.

Le altre novità Home Video di dicembre 2023

Ancora dal 13 dicembre in uscita l’attesissima versione restaurata di TITANIC di James Cameron, edito in un imperdibile formato 4K remastered. Questa nuova edizione conterrà oltre 15 ore di contenuti speciali: un nuovo documentario – Titanic: storie dal cuore, nuove interviste a James Cameron, Jon Landau e Kate Winslet, una nuova galleria di fan art e tre diversi commenti audio. Fenomeno di incassi al botteghino mondiale e vincitore di 11 Premi Oscar®, questo film cult vede protagonisti le star Leonardo DiCaprio e Kate Winslet che illuminano lo schermo con la loro indimenticabile e coraggiosa storia d’amore durante lo sfortunato viaggio inaugurale del leggendario transatlantico.

Sempre a partire dal 13 dicembre sarà disponibile l’attesissimo “AFTER 5” di Castille Landon, il quinto e ultimo capitolo tratto dal best seller di Anna Todd, edito nei formati DVD e Blu-ray. Vero e proprio cult del genere Young Adult e franchise cinematografico di grande successo, la tormentata storia d’amore tra Tessa e Hardin torna per un ultimo ed emozionante capitolo. Tratta dai romanzi di Anna Todd e concepita originariamente come una fanfiction sulla piattaforma Wattpad dedicata alla band degli One Direction, la saga è stata pubblicata in più di 30 paesi e solo in Italia ha venduto oltre un milione e mezzo di copie. In quest’ultimo film ritroviamo Hardin che, assediato dal blocco dello scrittore e dalla schiacciante rottura con Tessa, decide di recarsi in Portogallo alla ricerca di una donna a cui ha fatto torto in passato, e per ritrovare se stesso. Oltre al quinto capitolo, sarà disponibile sempre con Eagle anche un imperdibile cofanetto da collezione in DVD contenente tutti i film della saga.

Il 21 dicembre sarà poi la volta di GRAN TURISMO – LA STORIA DI UN SOGNO IMPOSSIBILE di Neill Blomkamp, edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K e una Steelbook da collezione sempre in 4K. Basato sul famoso racing game per PlayStation, il film è una storia adrenalinica con protagonisti David Harbour, Orlando Bloom e Archie Madekwe. Al centro della vicenda l’incredibile storia vera di un gruppo di emarginati: un gamer appartenente alla classe operaia in difficoltà (Archie Madekwe), un ex pilota automobilistico fallito (David Harbour) e un dirigente sognatore appartenente al settore dei Motori (Orlando Bloom). Insieme, rischieranno tutto per affrontare lo sport più elitario al mondo.