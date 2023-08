La sfida di Gerusalemme. Un viaggio in Terra santa di Eric-Emmanuel Schmitt

Si intitola La sfida di Gerusalemme. Un viaggio in Terra santa, ed è il nuovo libro di Eric-Emmanuel Schmitt che edizioni e/o porta in libreria a settembre. Il volume esce nella Collana Dal Mondo In coedizione con Libreria Editrice Vaticana. La Traduzione dal francese è di Alberto Bracci Testasecca.

Eric-Emmanuel Schmitt incontrerà i suoi lettori in Italia a Pordenone Legge (17 settembre), Bergamo (18 settembre), Roma (19 settembre), Verona (22 settembre), Festival Francescano di Bologna (23 settembre), Torino (30 settembre).

Eric-Emmanuel Schmitt – La sfida di Gerusalemme

La proposta, arrivata direttamente dal Vaticano, era semplice e diretta: si chiedeva a Eric-Emmanuel Schmitt di fare un viaggio in Terra santa e scrivere un diario. Lo scrittore francese ha accettato e ha trascorso un mese tra Betlemme, Nazareth, la Galilea, Gerusalemme, scrivendo un vero e proprio itinerario tra i dubbi della ragione e le aperture della fede che quei luoghi suscitano.

Luoghi intensi e cosmopoliti, ritratti in presa diretta mentre l’autore approfondisce il suo viaggio spirituale iniziato con l’esperienza mistica nel deserto dello Hoggar descritta in La notte di fuoco, con le sue domande, le sue riflessioni e sensazioni, i suoi stupori fino alla sorpresa finale, a Gerusalemme, di un incredibile incontro con quello che chiama “l’incomprensibile”.

Un percorso concluso a Roma, centro del cristianesimo, con un colloquio privato con papa Francesco, denso di significato e di echi che perdurano in queste pagine.

L’autore

Eric-Emmanuel Schmitt, membro dell’Académie Goncourt, è nato a Sainte-Foy-lès-Lyon nel 1960. È un drammaturgo, scrittore, saggista, traduttore, regista e sceneggiatore francese naturalizzato belga, tra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscenici d’Europa. Tradotto in 50 paesi, le Edizioni E/O hanno pubblicato in Italia i suoi numerosissimi romanzi, tra cui Piccoli crimini coniugali, La notte di fuoco, Oscar e la dama rosa, Odette Toulemonde e Monsieur Ibrahim e i fiori del corano, da cui sono stati tratti dei film, e il suo ultimo romanzo pubblicato nel 2022, L’uomo che guardava attraverso i volti.