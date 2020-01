Donne con le palle, di Marco Malvaldi

Dal 13 gennaio, nella collana digitale «Corti» di Sellerio, il racconto di Marco Malvaldi da cui è tratto il nuovo episodio de «I delitti del BarLume» in onda su Sky Cinema 1. Donne con le palle, già pubblicato nell’antologia Il calcio in giallo (2016).

Marco Malvaldi – Donne con le palle

È estate a Pineta e la formidabile squadra investigativa dei vecchietti del BarLume capitanata dal barrista Massimo è tutta presa dal campionato italiano di beach soccer femminile patrocinato dal Comune. Per Ampelio, Aldo, il Rimediotti e il Del Tacca è l’occasione per scatenare le loro lingue su un’iniziativa che non li convince affatto, soprattutto perché le squadre partecipanti sono composte da giocatrici professioniste e semiprofessioniste: «Cioè, ora le donne le pagano per gioa’ a pallone?». E ancora di più per la partecipazione di Alice Martelli, vicequestore e fidanzata ufficiale di Massimo, come centrocampista: «Ora dimmi te se uno cor una carìa di questo tipo va a gioa’ a pallone tutta scosciata sulla spiaggia».

Eppure, nonostante lo scetticismo iniziale, eccoli lì a seguire tutte le partite sempre sulla stessa panchina.

Tra chiacchiere e tifo si arriva in semifinale e si scopre che Alice è stata chiamata in squadra per sostituire una promettente giocatrice americana morta in un incidente stradale. Basta questo al radar dei vecchietti per captare un intrigo e passare dalla svagatezza della partita all’indagine per omicidio: «Dài, ragazzi, via. Ora non cominciamo a vedere complotti da tutte le parti». E invece fiuto e pettegolezzi sveleranno con amarezza il crimine che può celarsi dietro uno degli sport più amati. Nel classico stile Malvaldi, ecco Donne con le palle.