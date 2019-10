Erri De Luca e il suo nuovo Impossibile

Uscito da poco per Feltrinelli il libro Impossibile, il nuovo lavoro di Erri de Luca. “Nel romanzo si ritrovano l’amore per la montagna, l’impegno politico, l’attenzione al significato delle parole che ha Erri De Luca…”

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le variabili in salita, dall’incontro con una cerva all’attraversamento di una foresta sradicata dal vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza dalla fine della loro amicizia. Qui c’è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al presente, anche un passato sconosciuto.

“Impossibile è la definizione di un avvenimento fino al momento prima che succeda.”

