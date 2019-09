NN Editore e due imperdibili novità

NN Editore porta in libreria due novità nel mese di settembre. Ci sono Tom Drury con Il movimento delle foglie, e Io sono la bestia di Andre Donaera. Ecco un’anticipazione.

Dopo la Trilogia di Grouse County La fine dei vandalismi, A caccia nei sogni, Pacifico, Tom Drury spalanca di nuovo le porte del suo Midwest.

Pierre Hunter è un giovane uomo dall’ottimismo sconfinato e dal talento per i guai. Dopo il college e la morte dei genitori, torna a vivere nell’aspra regione del Midwest denominata Driftless Area, dove lavora come barista. Un giorno d’inverno, per dimenticare le conseguenze di un Capodanno trascorso a bere e a fare trucchi di magia con le monete, Pierre esce a pattinare sul lago. In un terribile istante, il ghiaccio si rompe sotto i suoi piedi e lui precipita in acqua, e solo l’intervento provvidenziale della misteriosa e solitaria Stella Rosmarin riesce a salvarlo. Pierre si innamora di lei, e il destino, insieme a quell’amore, gli porta anche un’ingombrante refurtiva che lo metterà in estremo pericolo.

Mentre gli eventi precipitano, Pierre deve fare i conti con nemici pronti a tutto e con il segreto che si cela dietro l’identità di Stella.

Tom Drury ci guida in una favola noir surreale e profonda, popolata di eroi in balìa di un destino forse già scritto ma comunque imprevedibile, a cui possono soltanto abbandonarsi come foglie mosse dal vento.

Altra novità di NN Editore è Io sono la bestia. Il quarto titolo della serie Gli Innocenti, la ricerca letteraria sulla narrativa italiana, dopo A misura d'uomo di Roberto Camurri (Premio Procida, Premio Pop), Napoli mon amour di Alessio

narrativa italiana, dopo A misura d’uomo di Roberto Camurri (Premio Procida, Premio Pop), Napoli mon amour di Alessio

Forgione (Premio Berto, Premio Intersezioni) e La fine dell’estate di Serena Patrignanelli.