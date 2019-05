“Il pianeta della musica” è il nuovo libro di Franco Mussida

Il pianeta della Musica. Come la Musica dialoga con le nostre emozioni, è il nuovo libro di Franco Mussida in libreria per Salani. Un libro per tutti gli ascoltatori. Per chi fa musica e per chi la ama, per neofiti e professionisti, che vogliono imparare a sentire la musica.

«La Musica e la persona sono una sola cosa, l’una abita l’altra e viceversa. Eppure, nonostante si amino alla follia, in fondo in fondo si conoscono davvero poco. Si usano da sempre, sono come una coppia che vive insieme per abitudine ormai da millenni, ma che oggi mostra segni di crisi».

Questo libro, Il pianeta della musica, a suo modo rivoluzionario, è dedicato agli ascoltatori di ogni genere di Musica. Scritto da uno dei figli nobili della generazione degli anni ’70, conosciuto come artista e sperimentatore, spiega il rapporto tra Musica ed emozioni, e come mai una stessa Musica è amata da alcuni e detestata da altri. Propone un modo diverso di ascoltarla e motiva le ragioni dell’attuale crisi tra generazioni.

Ma soprattutto la rilancia come “sistema operativo” per la comunicazione affettiva, un sistema tanto potente da promuovere una nuova forma di ecologia sociale: l’Ecologia dei sentimenti.

Perché la Musica non è una magia a caso: è un mezzo universale per la comunicazione degli affetti.