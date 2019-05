Piemonte Documenteur FilmFest: dal 2 al 7 Settembre 2019

Dopo qualche anno di pausa, ritorna il Piemonte Documenteur FilmFest. E questa volta le menzogne invaderanno le Langhe!

Sono aperte fino al 30 giugno 2019 le iscrizioni al PDFF , il Piemonte DocuMenteur FilmFest, primo festival europeo dedicato al falso documentario o mockumentary.

La competizione cinematografica lunga 96 ore si svolgerà dal 2 al 7 settembre 2019 nei 4 comuni piemontesi di Monforte d’Alba, La Morra, Piozzo e Carrù.

Quattro equipe, selezionate tra i team iscritti al Festival e formate da tre componenti ciascuna, dovranno realizzare un falso documentario con la partecipazione e la complicità degli abitanti del paese a cui saranno abbinati e dei turisti. Protagonisti: il territorio e le sue persone.

La premiazione finale si terrà la sera del 7 settembre 2019 a Monforte d’Alba (CN) : una giuria di esperti valuterà i film realizzati e assegnerà un premio in denaro di 3.000 euro al primo classificato.

REGOLAMENTO

Il PDFF nasce con l’intento di animare e promuovere il territorio attraverso il coinvolgimento diretto delle persone che vi abitano ed è rivolto a tutti i cineasti e videomaker maggiorenni che vogliano vivere un’esperienza di produzione immersiva e organizzata. I partecipanti si dovranno cimentare, con spirito d’avventura e molta fantasia, nella realizzazione di un mockumentary che sappia raccontare il territorio dal quale prende forma in modo originale, divertito e, naturalmente, menzognero.

Le quattro equipe selezionate dovranno presentarsi a Monforte d’Alba (CN) con il team al completo, entro le ore 11:00 del giorno 2 settembre 2019, pena l’esclusione dal concorso.

Ad ogni equipe sarà assegnata una location scelta tra i quattro comuni partecipanti. Ciascun team dovrà provvedere personalmente al materiale per la realizzazione del film e avrà 96 ore di tempo per realizzare il proprio mockumentary nel territorio assegnato, utilizzando come attori esclusivamente persone del luogo, facenti parte della comunità ospitante o villeggianti.

Ciascuna equipe sarà ospitata, a spese dell’organizzazione, nelle strutture ricettive del territorio.

I film realizzati saranno valutati da una giuria di professionisti che assegnerà un premio in denaro del valore di 3.000 euro durante la serata conclusiva del festival, il 7 Settembre a Monforte d’Alba. È previsto inoltre un premio popolare, abbinato alla lotteria eno-gastronomica, che sarà assegnato dal pubblico presente alla serata conclusiva del festival.

Il PDFF è il primo festival europeo incentrato sul genere del “falso documentario”, nato nel 2009 da un’idea di Carlotta Givo. E’ un progetto dell’associazione culturale Cinelabio, in collaborazione con RECTV Produzioni, in partnership con il Cinema Ambrosio di Torino e la community di Videomakers Italia. Sponsorizzato attualmente da Banca Alpi Marittime, in attesa di finanziamento da fondazione CRC, CRT e Compagnia di San Paolo.

Per info e iscrizioni online, entro il 30 giugno 2019:

www.pdff.it – segreteriapdff@gmail.com