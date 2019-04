In libreria Daniel Woodrell con “La versione della cameriera”

La versione della cameriera, di Daniel Woodrell, è il primo episodio della serie di West Table, in libreria per NN Editore.

Il dodicenne Alek trascorre l’estate a West Table, Missouri, con sua nonna Alma. Vecchia, eccentrica e orgogliosa, la donna ha lavorato per cinquant’anni come cameriera per le famiglie ricche della città, allevando tre figli e soppor­tando un marito sempre assente. Alma conosce molte storie, ma quella che più la ossessiona è l’esplosione della sala da ballo che nel 1929 causò la morte di qua­rantadue persone, tra cui l’amatissima sorella Ruby. Nessuno ha mai scoperto com’è andata, né è mai stato trovato il responsabile: Alma è certa di sapere la verità, e la racconta ad Alek, per rendere giustizia alle vittime e donare pace a se stessa.Nel primo episodio della Serie di West Table, Daniel Woodrell illumina con ni­tide, veloci pennellate di colore una va­rietà di personaggi. Alma, Alek, Ruby, i Glencross e gli sfortunati ballerini sono voci di un romanzo corale, serrato come un noir, che parla di condivisione e di comunità, di un passato che si avvolge al presente, ora come una condanna, ora come un riscatto, in cui tutti si ritro­vano colpevoli e innocenti.Questo libro è per chi indossa il vestito buono per andare a ballare, per chi ha conquistato una principessa recitando una poesia di Wordsworth, per chi ha deciso di non tagliarsi più i capelli, e per chi è cresciuto ascoltando i racconti dei nonni, e sa che bastano le loro voci per far rivivere un intero mondo e sentirsi parte di una lunga storia.