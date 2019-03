Hotel Pulp: l’esordio letterario di Marco Ghilardi

Hotel Pulp (Leucotea Edizioni) è un libro dove prolificano e dimorano storie al limite del possibile. È l’opera d’esordio di Marco Ghilardi, giovane scrittore bergamasco.

Il romanzo Hotel Pulp, uscito per Leucotea Edizioni, è concepito come un vero e proprio albergo, dove ogni racconto è una stanza che apre una porta su un mondo assurdo che vale la pena di essere visitato almeno una volta nella vita. Storie crude e realistiche, che potrebbero spaventarvi o affascinarvi: la verità è nascosta dietro la sua copertina, che è anche il portale per questo viaggio verso l’ignoto. Avete abbastanza fegato per intraprenderlo?

Marco Ghilardi è nato a Romano di Lombardia nel 1981 e vive a Bergamo.Scrivere e inventare storie è la sua passione, che coltiva già da diversi anni. Tanti sono i viaggi che ha affrontato verso la dimensione dell’assurdo, da cui ha attinto la linfa vitale alla base delle sue creazioni.