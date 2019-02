Cleo Wade in libreria con Heart Talk. Il cuore parla, pubblicato da TEA.

Cleo Wade è un’artista, poetessa e attivista per i diritti dell’uguaglianza di genere. Nominata tra le 50 donne più influenti d’America da Marie Claire e definita dal New York Magazine «The Millennial Oprah», Cleo è una fonte inesauribile di ispirazione per le donne della sua generazione. Le sue poesie sono dirette, sincere e cariche di pensiero positivo.

In occasione della Festa della Donna 2018, Cleo Wade è stata testimonial della campagna di Gucci “Chime for Change” che promuove l’uguaglianza di genere, la consapevolezza di sé e dei propri diritti. Il suo TED Talk “Volete cambiare il mondo? Iniziate con il coraggio di essere solidali” è stato visto da oltre 1 milione e mezzo di persone. Scrive per il New York Times, Teen Vogue e W Magazine.