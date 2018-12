Ecco le ultime uscite del 2018 per La Nave di Teseo

La Nave di Teseo presenta le sue ultime uscite in libreria per questo 2018.

Ultimo capitolo di una straordinaria storia e geografia illustrate dell’arte italiana. Un libro che si avventura nel genio inquieto del Novecento, per far capire come, in un secolo in cui l’Italia non è più il primo paese per l’arte, ci sono però artisti formidabili, che a volte hanno varcato i confini nazionali, ma spesso non hanno conosciuto risonanza mondiale: degli uni e degli altri cerco di rendere conto e di dare testimonianza. Modigliani, Boccioni, de Chirico, Morandi, Carrà, Casorati, il ventennio fascista, la scuola romana, Guttuso e molte altre sorprendenti scoperte.