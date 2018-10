Arriva “Assemblea”, il nuovo lavoro della coppia Hardt-Negri

Esce in libreria a novembre per Ponte alle Grazie il nuovo libro di Micheal Hardt e Antoni Negri, Assemblea. Dopo Impero (10.000 copie vendute), Moltitudine e Comune, il quarto volume del lavoro filosofico-politico più influente al mondo. Toni Negri è il filosofo e sovversivo italiano più influente del mondo, riconosciuto da Amnesty International come una vittima ingiusta del “Processo del 7 aprile”. Un manifesto imprescindibile per tutti gli appassionati di politica. Appena uscito in Usa, è stato subito un grande successo di critica e stampa. Assemblea è una guida fondamentale all’organizzazione politica ed economica per i movimenti dal basso presenti e futuri.

I movimenti «senza leader» a livello glo­bale – da Gezi Park e Piazza Tharir a Occupy Wall Street, da Black Lives Matter agli Indignados a Ni Una Menos – hanno contestato le politiche governa­tive e alle volte rovesciato regimi, ma senza riuscire ad attuare un cambiamento duraturo. Come realizzarlo? Dopo Impero, Moltitudine e Comune, Hardt e Negri individuano nell’assemblea la capacità di ripensare la demo­crazia e realizzare il «comune» superando la proprietà privata. «Assemblea» indica sia una forma di riunione e decisione politica sia la catena di montaggio contemporanea, l’assembly line del capitalismo cognitivo che oggi compie la «produzione e la riproduzio­ne sociale»; sia il luogo di contestazione sia lo spazio di organizzazione positiva di forme produttive e sociali alternative. Attraverso le tre figure di Efesto, Dioniso ed Ermete, gli autori descrivono il nuovo «Principe» della moltitudine, in grado di modificare il reale dal punto di vista politico ed economico: i movimenti «senza leader», infatti, non solo hanno già ripensato un’idea forte e innova­tiva di democrazia oltre la rappresentanza, ma sono stati anche in grado di prefigurare una vera e propria «impresa» economica capace di organizzare in modo autonomo la produzione e la distribuzione di ricchezza a prescindere dai dettami che il capitalismo impone.

Assemblea è un vibrante manifesto politico, utile per ripensare e rilanciare le lotte all’al­tezza delle tempeste del presente.