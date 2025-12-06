Camilla Läckberg in libreria con Sogni di bronzo

Camilla Läckberg ritorna in libreria e lo fa con il romanzo Sogni di bronzo, che viene pubblicato dalla casa editrice Marsilio. Il volume esce nella collana Farfalle.

Faye sembra avere tutto ciò che si possa desiderare ma, al di là della superficie scintillante, è una donna tormentata da un passato oscuro. Un tempo era forte e ambiziosa. Questo prima che arrivasse Jack, suo marito, e che lei rinunciasse a tutto. Quando finalmente decide di riprendere in mano la sua vita, il piano di vendetta che mette a punto è diabolico, e crudele.

Sogni di bronzo – Camilla Läckberg

Jack, l’ex marito di Faye, non c’è più e con lui se ne sono andati anche molti dei problemi che la tormentavano. Ma adesso la minaccia, se possibile ancora più molesta, arriva dall’unica persona al mondo realmente in grado di piegarla e di farle del male: suo padre.

Ora che è fuggito dal carcere in cui stava scontando la sua pena, Faye è costretta ad affrontare le sue paure più profonde per fermarlo. E non è la sola a rischiare la vita, perché con lei sono in pericolo tutte le persone a cui vuole bene, e perfino l’impero di Revenge, l’azienda che ha costruito lottando contro mille ostacoli e che l’ha resa ricca e famosa, potrebbe andare in frantumi. Per pianificare la vendetta finale, Faye ha bisogno delle sue alleate più fidate.

Anche se ancora non sa che, oltre alla polizia di Stoccolma, la sta tenendo d’occhio qualcun altro: una donna determinata e dal passato oscuro, una sua nemesi perfetta che si muove nell’ombra e potrebbe portarle via tutto.

L’autrice

Camilla Läckberg è tra gli scrittori più letti al mondo, con trenta milioni di copie vendute in più di sessanta paesi. Oltre agli undici libri della serie di Fjällbacka, ha firmato per Marsilio la raccolta di racconti Tempesta di neve e profumo di mandorle, i due romanzi della Storia di Faye e la trilogia con protagonisti Vincent Walder e Mina Dabiri, scritta a quattro mani con il mentalista Henrik Fexeus. Nata e cresciuta a Fjällbacka, sulla costa occidentale della Svezia, vive a Stoccolma con il marito e i quattro figli.

