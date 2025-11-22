Gli animali letterati: un libro di Muriel Barbery e Nicolas Vial

In libreria dal 12 novembre per edizioni e/o il volume Gli animali letterati, di Muriel Barbery e Nicolas Vial. Il libro esce nella collana Fuori collana con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Cosa accadrebbe se gli animali potessero finalmente raccontare la propria storia? Gli umani sono scomparsi. Il disegnatore e la romanziera si alleano per realizzare un racconto in parole e immagini allo stesso tempo arguto e fantasioso. Un bestiario letterario, capace di fare filosofia con umorismo felino.

Gli animali letterati – Muriel Barbery e Nicolas Vial

Un giorno tutti gli esseri umani scompaiono dalla superficie del globo. Gli animali si riuniscono per scrivere la propria storia, affrontando dibattiti filosofici per capire quale posto assegnare al retaggio umano e come ripensare il proprio posto in un mondo liberato dall’antropocentrismo.

Una favola contemporanea che invita a reinventare il rapporto con ciò che vive e la responsabilità nei confronti della natura. Su tavole da stampa ereditate dal nonno, Nicolas Vial si è divertito a disegnare un originale bestiario. Muriel Barbery si è data il compito di farne nascere una favola.

Gli autori

Muriel Barbery è autrice del bestseller internazionale L’eleganza del riccio, di Estasi culinarie, Vita degli elfi, Uno strano paese, I gatti della scrittrice e Una rosa sola, tutti pubblicati dalle nostre edizioni. Ha vissuto a Kyōto, Amsterdam e Parigi. Attualmente vive nella campagna francese.

Nicolas Vial è pittore e illustratore per quotidiani e riviste francesi. Nel 2008 gli è stato conferito il titolo di Pittore Ufficiale della Marina per aver dedicato il proprio talento al mare. Vive a Parigi.

