Stan Barstow in libreria con Un modo di amare

La casa editrice Mattioli1885 porta in libreria Un modo di amare, romanzo di Stan Barstow. Il volume esce nella collana Gallerie con la traduzione di Nicola Manuppelli.

Pubblicato per la prima volta nel 1960, Un modo di amare segna l’esordio di Stan Barstow, qui per la prima volta tradotto in italiano da Nicola Manuppelli.

Un modo di amare – Stan Barstow

Ambientato nello Yorkshire di fine anni Cinquanta, il romanzo racconta la storia di Vic Brown, giovane determinato e ambizioso che trova lavoro, comincia a guadagnare e s’innamora di Ingrid Rothwell. All’inizio sembra avere tutto ciò che desidera, ma man mano che la relazione procede deve fare i conti con il fuoco dell’innamoramento, la fine della passione e le difficoltà della vita di coppia. Sullo sfondo di un’Inghilterra in trasformazione, Vic affronta il passaggio alla maturità mentre il mondo sembra stringersi intorno a lui.

Considerato un classico moderno della working-class fiction e simbolo della rinascita culturale britannica degli anni Sessanta, Un modo di amare è stato adattato per il cinema, la televisione e la radio, diventando il romanzo più celebre di Barstow e il primo tassello di una trilogia.

La sua pubblicazione in Italia colma una lacuna editoriale e offre ai lettori l’occasione di scoprire – o riscoprire – un autore che ha contribuito a ridefinire la narrativa britannica contemporanea.

L’autore

Stan Barstow (1928-2011) è stato un autore appartenente al gruppo letterario di scrittori britannici noti come Angry Young Men che negli anni ’50 e ’60 divennero famosi per l’attenzione dedicata nelle loro opere ai problemi sociali e alla vita della working-class in Gran Bretagna. Nacque a Norbury, nello Yorkshire. Figlio di un minatore, lasciò la scuola a sedici anni e lavorò come progettista grafico in uno studio tecnico d’ingegneri. A partire dagli anni ’60, dopo il successo di Un modo di amare – primo volume di una trilogia che include Ask Me Tomorrow e The Watchers on the Shore – Barstow si dedicò esclusivamente alla scrittura, pubblicando diversi romanzi e racconti.

