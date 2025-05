Mendicare: un libro di Max De Paz

La casa editrice nottetempo porta in libreria in queste settimane il libro Mendicare, di Max De Paz. Il volume esce con la traduzione di Annalisa Romani.

Una storia che si svolge nel Quinto arrondissement di Parigi e che vede la capitale francese come cornice della vicenda. Questo è l’esordio letterario di Max De Paz.

Max De Paz – Mendicare

Il Quinto arrondissement, il più antico di Parigi, è quello dei resti romani, del Panthéon, della Sorbona. Oggi, dice il giovane narratore di questo brillante romanzo d’esordio, lo riconosci invece dai borghesi ricchi e dal prestigio del denaro che ha scalzato quello della storia.

Guardando bene, però, qualcosa stride ai margini del quadro: il quartiere è pieno di esclusi e drop-out – senzatetto, barboni, mendicanti che vivono per strada e intralciano i passanti coi loro cartoni unti e i loro fagotti. Il ragazzo è uno di loro, ha vent’anni e già una storia pesante alle spalle: un fratello maggiore rovinato dal crack, una casa popolare da cui la sua famiglia è stata sfrattata, una madre che non sa più dove sia. “Così ho finito per appoggiare il culo a terra.

Poi le gambe, la spalla, la guancia”. Sull’asfalto della strada stringe rapporti tragicomici di sopravvivenza e complicità: con i suoi sgangherati compagni di elemosina guarda il mondo che finge di non vederli o non li vede proprio, e quelli che con una moneta si ripuliscono la coscienza. Ci sono giorni migliori, in cui una gaufre al cioccolato ha il sapore di una gioia ritrovata, e quelli peggiori, in cui la miseria abbrutisce e basta. Fin quando non incontra quello che sembra un mucchio di cappotti informe ed è invece Élise, una senzatetto anche lei, con cui trova qualcosa di luminoso, di caldo, che somiglia all’amore e alla voglia di combattere per uscire da “questo gran bordello, insieme”.

L’autore

Max De Paz, nato nel 2002, vive e lavora a Parigi, dove ha studiato Filosofia e Scienze sociali all’École Normale Supérieure Paris-Saclay. Mendicare è il suo romanzo d’esordio, pubblicato in Francia da Gallimard.

