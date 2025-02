Mathias Enard in libreria con “Disertare”

Mathias Enard è l’autore del romanzo dal titolo “Disertare”, che la casa editrice e/o porta in libreria nel mese di marzo. Il volume esce nella Collana Dal Mondo.

In un miracoloso equilibrio fra silenzio e parola, Mathias Enard ci offre qui un testo di potente intensità narrativa. E se, ieri come oggi, la guerra è la Storia in cammino, Disertare ci arma di immagini e congetture per decifrare le sue improbabili equazioni.

Mathias Enard – Disertare

In un paesaggio nitido e brullo di macchia mediterranea compare un uomo stanco e sporco. È un anonimo soldato in fuga da una guerra indeterminata, e forse anche in fuga dalla propria violenza. Un incontro lo costringe a ridefinire la sua traiettoria e la sua idea del valore di una vita umana.

Nei dintorni di Berlino, a bordo di una piccola nave da crociera, l’11 settembre 2001, un convegno celebra Paul Heudeber, geniale matematico tedesco, sopravvissuto a Buchenwald, antifascista rimasto fedele alla DDR, nonostante il crollo dell’utopia comunista.

Dalla tensione tra queste due storie emerge, come per una specie di magia, poetica, spaziale, matematica, tutto ciò che è in gioco – in amore come in politica – tra impegno e tradimento, fedeltà e lucidità, speranza e sopravvivenza.

L’autore

Mathias Enard è nato nel 1972. Dopo essersi formato in storia dell’arte all’École du Louvre, ha studiato arabo e persiano. Dopo lunghi soggiorni in Medio Oriente, nel 2000 si stabilisce a Barcellona, dove collabora a diverse riviste culturali. All’attività di professore di arabo all’università autonoma di Barcellona affianca quella di traduttore. Fra le sue opere ricordiamo Breviario per Aspiranti terroristi, Zona, Parlami di battaglie, di re e di elefanti, Via dei ladri, L’alcol e la nostalgia, La perfezione del tiro, Ultimo discorso alla società proustiana di Barcellona, e Il banchetto annuale della confraternita dei becchini. Con Bussola ha vinto il premio Goncourt e il Von Rezzori, ed è stato inoltre finalista al Man Booker International Prize e al Premio Strega Europeo.

