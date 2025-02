Il frutto più raro: un libro di Gaëlle Bélem

In queste settimane è uscito in libreria per edizioni e/o il libro Il frutto più raro, di Gaëlle Bélem. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione francese di Alberto Bracci Testasecca.

La vera storia dell’uomo che ha scoperto come coltivare la vaniglia, il frutto più raro. E di come l’invenzione di una nuova tecnica botanica abbia cambiato il destino di un intero paese.

Il frutto più raro – Gaëlle Bélem

Nel XIX secolo, nella colonia francese dell’isola di Bourbon (oggi Réunion), nasce Edmond, un ragazzo creolo figlio di schiavi. Orfano dalla nascita, viene accolto e cresciuto dal colono francese Ferréol, un botanico vedovo e appassionato di orchidee, che gli trasmette l’amore per le piante.

Nella tenuta di Ferréol, Edmond si accontenta di lavorare come giardiniere, nutrendo in segreto il desiderio di seguire le orme del padrone e osservandolo attentamente nel suo lavoro, per raccoglierne gli insegnamenti. Il suo destino sembra segnato, ma Edmond ha un talento e una determinazione capaci di sfidare la sorte e, a dodici anni, fa una scoperta straordinaria che cambia per sempre il destino dell’isola. Nel 1841 scopre un metodo per impollinare manualmente la pianta di vaniglia, un’impresa mai riuscita a nessuno prima di lui.

La scoperta di Edmond è rivoluzionaria e scuote le fondamenta sociali ed economiche della colonia francese, rendendo finalmente possibile la produzione su larga scala di vaniglia che, ancora oggi, è il simbolo della Réunion. Nonostante l’impatto epocale della sua scoperta, la vita di Edmond non prende però la piega che ci si aspetta. Resta uno schiavo, privo del riconoscimento per il suo talento e, anche dopo l’abolizione della schiavitù, il suo futuro è tutt’altro che promettente. Attraverso la storia di Edmond, raccontata con ironia e passione, Gaëlle Bélem ricostruisce quella dell’isola della Réunion, dall’arrivo dei primi coloni europei al decreto del 1848 che pose fine alla schiavitù. Una storia dolce e amara, che celebra il coraggio di chi osa sfidare il proprio destino.

L’autrice

Gaëlle Bélem (1984) è una scrittrice francese nata a Saint-Benoît, nell’isola della Réunion, una regione francese d’oltremare nell’oceano Indiano. Il suo primo romanzo Un monstre est là, derrière la porte (2020) ha vinto il Grand Prix du Roman Métis e il premio della Société des Gens de Lettres de France per miglior romanzo d’esordio. Il frutto più raro è il suo secondo romanzo.

