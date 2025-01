Il cielo era nostro, di Liz Kessler

Si intitola Il cielo era nostro, ed è il romanzo di Liz Kessler portato in libreria da Giunti in questo mese di gennaio 2025. Il volume esce nella collana Biblioteca.

Il cielo era nostro è un romanzo straordinario, tanto potente quanto commovente, che mostra come i legami di amore, amicizia, famiglia concedano a piccole scintille di speranza di fiorire, anche nei tempi più bui.

Il cielo era nostro – Liz Kessler

Vienna, anni ’30. Tre amici, Leo, Elsa e Max, passano insieme una giornata perfetta, ignari che attorno a loro l’Europa sta sprofondando nell’oscurità e che presto saranno crudelmente strappati dalle braccia delle persone che amano.

Le loro vite li porteranno in diversi angoli dell’Europa – Germania, Inghilterra, Praga e Polonia. Riusciranno a ritrovarsi? E, soprattutto, vorranno ancora rincontrarsi? Ispirato a una storia vera.

L’autrice

Liz Kessler ha scritto oltre venti libri per bambini e ragazzi, inclusa la serie bestseller Emily Windsnap. Ha conseguito in master in Scrittura ed è un autrice a tempo pieno da vent’anni. Liz vive nel nord ovest del Regno Unito con sua moglie, Laura, e il loro cane, Lowen.

