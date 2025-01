Luigi De Magistris in libreria con Poteri occulti

Si intitola Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia, ed è il nuovo libro di Luigi De Magistris portato in libreria in questo periodo da Fazi editore.

Analizzando fatti e vicende che pochi hanno il coraggio di raccontare, Poteri occulti è una lettura essenziale per conoscere le profonde connessioni tra politica, affari, criminalità e poteri segreti e al contempo un appassionato appello per un risveglio politico, etico e civile.

Poteri occulti – Luigi De Magistris

Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo saggio evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato.

Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura. Negli ultimi trent’anni, in particolare, si è assistito a una crescente criminalità istituzionale: i poteri occulti si sono mimetizzati nelle istituzioni, utilizzate per finalità illegali e per colpire, attraverso la legalità formale, chiunque osi indagare o opporsi.

Dalla Prima Repubblica a oggi – dalla strategia della tensione al piano di rinascita democratica della Loggia P2, dalla trattativa Stato-mafia alle politiche autoritarie e salva corrotti del governo Meloni – il libro ricostruisce il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia. De Magistris documenta come operano le nuove mafie al tempo del neoliberismo e denuncia la dilagante corruzione e la rinascita di una P2 trasversale ai partiti, dedita alla predazione delle risorse pubbliche. Nonostante la forza di questo sistema criminale, esistono ancora servitori dello Stato, come de Magistris, che hanno lottato e continuano a lottare per difendere legalità e giustizia, pagando spesso un prezzo altissimo.

L’autore

Luigi De Magistris, politico ed ex magistrato italiano, parlamentare europeo nel 2009 e due volte sindaco di Napoli dal 2011 al 2021. Per quindici anni PM a Catanzaro e Napoli, dove si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, di criminalità economica, corruzione e mafie; ostacolato nelle sue indagini e costretto a lasciare la toga, la magistratura accerterà poi la correttezza assoluta del suo operato e le gravi interferenze illecite che ha subito da una parte delle istituzioni. Attualmente giurista, attivista politico, scrittore, attore di teatro civile. Tra i suoi libri più recenti: La città ribelle. Il caso Napoli (Chiarelettere, 2017), Fuori dal sistema (Piemme, 2022), Voglia di sinistra. Idee per rinnovare la lotta politica (Ponte alle Grazie, 2024).