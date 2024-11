Esce il prossimo 29 novembre per 66thand2nd il libro “Vertical”, il romanzo di Gigi Riva, scritto da Paolo Piras. Il volume esce ad un anno dalla scomparsa del grande attaccante.

A quasi un anno dalla sua scomparsa, il nome di Gigi Riva evoca insieme forza e correttezza, talento e integrità. Una leggenda che esce dal campo di calcio, indissolubilmente legata una terra, la Sardegna, che lo ha eletto a proprio monumento identitario, e che travalica i confini sardi, naviga tra le acque del mare, e arriva a noi. Un uomo che è nato due volte, che è morto due volte, che ha rappresentato il riscatto senza riuscire a salvare sé stesso.

Vertical – Il romanzo di Gigi Riva

Fillus de anima. Non è un caso che Paolo Piras, autore di Vertical. Il romanzo di Gigi Riva (in libreria dal 29 novembre), parta proprio da questo concetto, meravigliosamente ricordato e spiegato da Michela Murgia nell’incipit di Accabadora, per il suo racconto di Gigi Riva che, orfano e solo – neanche ventenne aveva già alle spalle una vita durissima – venne accolto e adottato da un’isola intera, la Sardegna, dove ebbe l’opportunità di nascere una seconda volta.

Un’altra vita concessa, però, in cambio di un compito sovrumano: diventare un eroe, il simbolo della forte identità sarda – proprio lui che sardo non era -, accompagnare e guidare una comunità intera nel percorso di riscatto dalla sconfitta e dalla marginalità in cui sembrava essere ineluttabilmente confinata. La Sardegna chiese a Gigi Riva di sognare il suo stesso sogno, e lui, eroicamente, accettò.

Ha inizio così, nel 1963, l’epopea di quel “grande eroe del tempo moderno” (così Gianni Brera parlò di Rombo di Tuono), un eroe omerico, che compì l’impresa grandiosa insieme a quella che l’autore chiama Armata bianca, il Grande Cagliari di Manlio Scopigno, maestro eccentrico di pensiero laterale, alla guida di atleti di straordinario spessore umano e tecnico. Un’impresa che del poema omerico rispettava tutti i canoni, una storia irripetibile del calcio italiano compiuta da una squadra semisconosciuta che si fa strada con forza, coraggio e classe tra i padroni dello sport. Una lotta dal basso, compiuta da chi ne conosceva le regole e la fatica.

Paolo Piras racconta il romanzo che è stata la vita di Gigi Riva, per provare a capire un uomo che ha attraversato la povertà, il dolore, la rabbia, la gioia, la sfortuna, una profonda depressione, senza smettere mai di essere un «hombre vertical», nella felice definizione che Gianni Mura scelse per lui.

L’autore

Paolo Piras giornalista e scrittore, è responsabile Esteri di Rai News 24. Per anni si è occupato di calcio e ha avuto una sua rubrica per la Domenica Sportiva. Ha pubblicato Bravi & camboni. L’epica minore del Cagliari. Piedi storti, teste matte e colpi di genio (Egg, 2014).

