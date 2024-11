Paola Laforgia è l’autrice del volume “Fattore K. L’ascesa della cultura pop coreana”, che la casa editrice add editore porta in libreria in questo periodo. Le illustrazioni sono di Lucrezia Viperina.

Illustrando sia il ruolo del governo sudcoreano sia le dinamiche sociali che hanno permesso a questa industria di fiorire, Fattore K offre un nuovo punto di vista su un panorama creativo vibrante, sfidando i preconcetti e l’orientalismo che spesso offuscano la vera portata del successo globale della Corea del Sud.

Fattore K – Paola Laforgia

Siamo in un hotel di Itaewon alla fine degli anni Ottanta, in cerca di un club dove ascoltare un concerto e poi ballare tutta la notte, tra giovani coreani e soldati statunitensi in libera uscita. La base militare qui vicino da decenni contribuisce a diffondere la musica che si ascolta sull’altra sponda dell’oceano: rock, metal, pop, hip hop, r’n’b, techno.

Sono i veri inizi di quel fenomeno globale che prenderà il nome di K-pop e scalerà le classifiche internazionali, in una storia lunga più di trent’anni.

Con l’approccio meticoloso dei migliori studi di letteratura musicale e di indagine culturale, Laforgia ricostruisce la parabola del K-pop dalle sue origini e il ruolo dei K-drama e del cinema nell’ascesa della cultura coreana, ricorrendo a dettagli e sfumature poco narrate, come l’analogia tra le agenzie di intrattenimento e il sistema di produzione della leggendaria Motown, o le questioni femministe in relazione ai temi di molti drama contemporanei.

L’autrice

Paola Laforgia è nata a Bari nel 1993 e dal 2021 vive a Seoul, dove lavora come consulente e promoter per l’etichetta discografica indipendente SoundSupply_Service. Ha studiato filosofia a Milano e Global creative and cultural industries alla SOAS University of London. Per molti anni ha lavorato dietro le quinte in qualità di producer radiofonica per NTS e come presentatrice per Radio Raheem, Radio Alhara e altre. Attualmente conduce un programma mensile di sola musica sulla coreana VISLA.FM. È autrice di articoli sulla musica e la cultura pop coreana per Not, Norient, Kritika Kultura.

