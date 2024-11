Spazio, tempo, movimento: un libro di Sean Carroll

Si intitola Spazio, tempo, movimento. Le leggi fondamentali dell’universo, ed è il volume di Sean Carroll portato in libreria in queste settimane da Raffaello Cortina Editore.

SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN LIBRERIA

Sulla scia delle leggendarie lezioni di Richard Feynman, questo libro ci introduce a un modo nuovo di vedere, che risuonerà per molti anni a venire.

Sean Carroll – Spazio, tempo, movimento

La fisica è un campo tradizionalmente riservato agli specialisti, e questa situazione deriva principalmente dal modo in cui i fisici tendono a condividere le loro conoscenze con il resto del mondo. Da un lato, la divulgazione spesso non arriva al cuore degli argomenti; dall’altro, studiare fisica vorrebbe dire intraprendere un percorso lungo e spesso frustrante.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Questo libro è la dimostrazione che esiste un modo per cogliere l’essenza della disciplina senza dover affrontare anni e anni di studio. Le intuizioni della fisica sul funzionamento dell’universo si presentano spesso sotto forma di equazioni che sembrano incomprensibili.

Eppure per Sean Carroll sono proprio queste equazioni che, come poesie, ci consentono di solcare i cieli alla scoperta di paesaggi multidimensionali, deformazioni spaziotemporali e forze sconosciute. Il calcolo infinitesimale, per esempio, è una meraviglia che merita la nostra attenzione non meno di un’opera d’arte.

L’autore

Sean Carroll, Homewood Professor di Filosofia naturale presso la Johns Hopkins University e Fractal Faculty presso il Santa Fe Institute, è autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo e autore del podcast Mindscape. Ha ricevuto premi e finanziamenti dalla National Science Foundation, dalla NASA, dall’American Institute of Physics e dalla Royal Society di Londra.

Nelle nostre edizioni ha pubblicato Spazio, tempo, movimento (2024).

#Commissioniguadagnate