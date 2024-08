Uscito in libreria per Marcos y Marcos il libro Miei lari, di Paola Loreto. Il volume è pubblicato nella collana Le ali, Poesia.

SCOPRI TUTTE LE ALTRE NOVITA’ IN LIBRERIA

Voglio una casa vecchia,sola,

coi muri fortiespessi

(gli angoli bui odorosi di fresco)

fatticoisassiei pastelli,rosa,

l’intonaco irregolare

chefonda la mia memoria

di un mondo che doveva venire.

Paola Loreto – Miei lari

In questo libro una porta si apre, una porta a lungo rimasta chiusa nella poesia di Paola Loreto. Ne filtravano ombre silenziose, forse minacciose, imprendibili: “Non sapremo / mai, ormai / lo sappiamo. / E vivere così / si può”. Ma ciò che oggi si rivela al di là della porta è qualcosa di atroce e contemporaneamente luminoso, che consente all’autrice di rivisitare la storia propria e dei suoi familiari, ridando voce a ciò che per molto tempo doveva tacere.

ACQUISTA IL LIBRO QUI

Miei lari, che sin dal titolo indirizza il lettore verso la riscoperta e la custodia di un passato, è un’opera matura e conturbante, che proietta a ritroso la sua intensità, obbligando a rileggere anche i libri precedenti in una prospettiva più complessa e più nitida.

Una famiglia scomparsa: la sorella in modo crudele, molti anni fa; il padre e la madre più recentemente, dopo essersi diversamente addentrati tra le rovine di un lutto e la caparbietà della vita; altre figure, tra cui quella dell’io, che attraversano gli anni, e che la parola della poesia rivela e protegge, con lucidità e pietas: “Quante vite / abbiamo attraversato / (e lasciato alle spalle / intatte) per esserci / ancora / senza ricordo / senza dolore / senza pentimento / senza rancore. / Senza sufficiente / motivo / per cedere”.

L’autrice

Paola Loreto è nata a Bergamo e insegna letteratura americana all’Università degli studi di Milano. Ha pubblicato case | spogliamenti (Aragno 2016), In quota (Interlinea 2012), La memoria del corpo (Crocetti 2007), Addio al decoro (LietoColle 2006), L’acero rosso (Crocetti 2002), le plaquette Spiazzi dell’acqua e Ascesa (pulcinoelefante 2008 e 2018), e Avola (Volo) (Luciano Ragozzino 2019), le sillogi Conoscenza della neve («Poesia», gennaio 2012) e Transiti (Almanacco dello Specchio Mondadori 2009), oltre a una silloge di poesie sulla montagna (premio Benedetto Croce 2003) e numerosi testi in rivista e in volumi collettanei. La sua poesia è stata tradotta in inglese, spagnolo, portoghese e polacco. Una plaquette è stata pubblicata negli Stati Uniti a cura di Lawrence Venuti (houses | stripped, Toad Press 2018).

#Commissioniguadagnate