Dallo scorso 20 giugno è arrivato nelle sale italiane il film “Chevalier” di Athina Rachel Tsangari. La pellicola è distribuita da da Trent Film.

Efthymis Filippou e Chevalier

Designato dalla Grecia all’Oscar® per il Miglior Film Straniero, il film è stato sceneggiato da Efthymis Filippou, candidato al Premio Oscar® per “The Lobster” nel 2017 e autore delle sceneggiature di “Dogtooth” (2009), “Alps” (2011, Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Venezia) e “Il sacrificio del cervo sacro” (2017, Premio per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes) scritte insieme a Yorgos Lanthimos.

Dietro la macchina da presa una delle cineaste di spicco della nouvelle vague ellenica, Athina Rachel Tsangari, già produttrice del primo film di Lanthimos “Kinetta” (2005) e produttrice associata di “Dogtooth” (2009).

La storia

“Chevalier” è ambientato su uno yacht ormeggiato nel mezzo del Mar Egeo, in cui sei amici (o presunti tali) si sfidano in contest sempre più assurdi e senza esclusione di colpi per stabilire chi sia “il migliore” tra di loro. Una satira pungente e acuta che esplora i complessi dinamismi delle relazioni maschili, riflettendo sulle vulnerabilità e sulle vanità della natura umana con snodi narrativi originali e spesso esilaranti.

Il film fa parte della seconda edizione di Greek Weird Wave, rassegna dedicata ad alcuni dei principali esponenti della New Wave greca, che porterà anche per la prima volta in sala giovedì 13 giugno anche il film “Attenberg” (2010) diretto sempre da Athina Rachel Tsangari, vincitore della Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile a Venezia 67.