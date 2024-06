Eagle Pictures: Le novità Home Video di giugno 2024

L’estate comincia all’insegna del brivido e di grandi emozioni grazie alle uscite Home Video targate Eagle Pictures. A partire dal 6 giugno in arrivo “EMMA E IL GIAGUARO NERO” di Gilles de Maistre, disponibile in DVD e Blu-ray.

Dopo i successi di “Mia e il leone bianco” e “Il lupo e il leone”, Gilles de Maistre torna a dirigere un’avventura per tutta la famiglia dai risvolti sociali e ambientalisti. Grande successo al Box Office, il film vede nuovamente recitare attori in carne e ossa insieme ad animali selvaggi: prima dell’inizio delle riprese c’è stata una fase di imprinting di un anno, durante la quale le due giovani attrici nei panni della protagonista hanno familiarizzato con i due giaguari che si sono alternati nel film. Emma è un’adolescente cresciuta in Amazzonia con i genitori ambientalisti. Dopo la morte della madre vive a New York con il padre, ma quando viene a sapere che il giaguaro nero con cui era cresciuta rischia di essere catturato dai bracconieri, decide di intarprendere un lungo viaggio per salvare il suo amato cucciolo.

Il 12 giugno sarà la volta di “ESTRANEI” di Andrew Haigh, disponibile in formato Blu-ray. Delicata storia che parla di passato e rimpianti tratta dal romanzo omonimo di Taichi Yamada, il film è stato insignito di numerosi premi, tra cui 7 British Independent nel 2023. Una notte, nel suo condominio quasi vuoto nella Londra contemporanea, Adam (Andrew Scott) ha un incontro casuale con un misterioso vicino di casa, Harry (Paul Mescal), che spezza il ritmo della sua vita quotidiana. Mentre si sviluppa una relazione tra i due, Adam è ossessionato dai ricordi del passato e si ritrova attratto nella città di periferia in cui è cresciuto e nella casa d’infanzia in cui i suoi genitori (Claire Foy e Jamie Bell) sembrano vivere, proprio come il giorno della loro morte, 30 anni prima.

Dal 20 giugno disponibile “IMAGINARY” di Jeff Wadlow, edito nei formati DVD, Blu-ray e 4K. Già alla regia di “Obbligo o verità” e “Nickname: Enigmista”, Jeff Wadlow dirige un horror targato Blumhouse che racconta di una famiglia alle prese con un inquietante giocattolo. Quando Jessica (DeWanda Wise) torna a vivere con la sua famiglia nella casa dov’è cresciuta, la figliastra Alice (Pyper Braun) avventurandosi in cantina, trova un orsacchiotto di peluche di nome Teddy. Fin da subito sviluppa un inquietante attaccamento con lui, dapprima in modo giocoso e poi sempre più sinistro. Quando il comportamento di Alice diventa sempre più preoccupante, Jessica si rende conto che il tenero Teddy è molto più dell’orso di peluche che lei credeva.

Sempre dal 20 giugno sarà disponibile “UN ALTRO FERRAGOSTO” di Paolo Virzì, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Seguito dell’acclamato “Ferie d’Agosto” del 1996, il film vede protagonisti Silvio Orlando, Sabrina Ferilli, Christian De Sica, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo. In una sera d’agosto del 1996, nella casa di Ventotene dove il giornalista Sandro Molino trascorreva le vacanze, la sua compagna Cecilia gli rivelò di essere incinta. Oggi Altiero Molino è un ventiseienne imprenditore digitale e torna a Ventotene col marito fotomodello per radunare i vecchi amici intorno al padre malandato e regalargli un’ultima vacanza. Non si aspettava di trovare l’isola in fermento per il matrimonio di Sabry Mazzalupi col suo fidanzato Cesare: la ragazzina goffa figlia del bottegaio romano Ruggero, è diventata una celebrità del web e le sue nozze sono un evento mondano che attira i media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Due tribù di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili, destinate ad incontrarsi di nuovo a Ferragosto, per una sfida stavolta definitiva.