Spiccare il volo, di Aurélie Valognes

Aurélie Valognes è l’autrice del romanzo Spiccare il volo, in uscita nel mese di giugno per Edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Spiccare il volo è stato un vero e proprio bestseller in Francia, con oltre 130.000 copie vendute. Per Le Figaro Valognes è L’autrice più amata di Francia.

Spiccare il volo – Aurélie Valognes

L’amore tra madre e figlia è sempre fragile: è ciò che racconta il ritratto incrociato di una madre single e della sua unica figlia, dove la benevolenza si alterna ai malintesi e la voglia di stare insieme si scontra con il desiderio di emancipazione.

Dapprima simbiotico, il loro rapporto si allenta quando la scuola e poi l’ascesa sociale della figlia devono fare i conti con le più modeste aspirazioni della madre. Spiccare il volo è un romanzo bello, commovente e struggente sull’amore filiale, che si interroga sulle differenze di classe e sui concetti di successo e felicità, e che soprattutto si pone la domanda con la quale tutti ci siamo dovuti confrontare: si può crescere senza tradire?

L’autrice

Aurélie Valognes è nata nel 1983 e vive in Bretagna. Il suo primo romanzo, Mémé dans le orties, è stato un grande successo che ha portato numerosi editori francesi a contendersela. Con 4,5 milioni di copie vendute è nella Top 5 degli autori più venduti in Francia degli ultimi anni. I suoi romanzi sono stati tradotti in 15 lingue; in Italia sono già stati pubblicati Non c’è rosa senza spine, Prendila come viene e Madame Claudel è in un mare di guai.

