Sono quasi pronto: romanzo di Giorgio Biferali

La casa editrice Ponte alle Grazie porta in libreria il romanzo Sono quasi pronto, scritto da Giorgio Biferali. Un romanzo che esplora la complessità dei legami familiari, e il piacere e la fatica di conoscersi e riconoscersi. Un racconto privato e generazionale, emotivo e politico, attraverso la ricerca di senso di un uomo.

Può un giovane uomo dei nostri anni essere davvero mai «pronto» al passaggio di stato della paternità? Soprattutto se il cammino dei suoi genitori sembra segnato e la società intera cede sotto i colpi di una Storia imprevedibile? Le incertezze di un genere, di una generazione, di un’epoca in un memorabile romanzo di formazione.

Sono quasi pronto – Giorgio Biferali

Che bambini siamo stati? Chi eravamo, prima di divenire «adulti consapevoli»? E i nostri genitori, prima che nascessimo? Possibile che fossero come noi, «quasi pronti» ma mai del tutto, titubanti di fronte alle soglie che la vita, con i suoi tanti cicli, ci mette davanti?

L’imminenza della nascita del primo figlio induce il narratore di questo intenso romanzo, un uomo ancora giovane, a ripensare la propria esistenza, rivisitando l’infanzia, la vita sentimentale e il rapporto con la compagna Bianca, quello con i genitori – che in modi diversi vanno incontro al temuto declino – e soprattutto esplorando il senso sfuggente del cambiamento.

Con Sono quasi pronto, il suo romanzo forse più bello, Giorgio Biferali ci consegna una visione pulsante del nostro tempo e dell’esistenza, e alcuni momenti romanzeschi tanto potenti che il lettore non potrà non avvertire un caratteristico, antico sobbalzo del cuore. Leggerlo può offrire un’autentica esperienza in prima persona, uno di quei rari frangenti in cui sembra di vederci vivere da fuori, di poter abbracciare la vita intera cogliendone l’essenziale.

L’autore

Giorgio Biferali (Roma, 1988) ha pubblicato i romanzi L’amore a vent’anni (Tunué, 2018) e Il romanzo dell’anno (La Nave di Teseo, 2019). Ha scritto anche A Roma con Nanni Moretti (con Paolo di Paolo, Bompiani, 2016), il racconto illustrato per ragazzi Lo scoiattolo della penna (La Nuova Frontiera, 2017) e la Guida tascabile per maniaci delle serie tv (Clichy, 2020). È docente presso l’accademia di scrittura creativa Molly Bloom e collabora con diversi quotidiani e riviste culturali, su cui si occupa principalmente di cultura pop.

