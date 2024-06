Sante Bandirali in libreria con Papiro

Si intitola Papiro ed è il nuovo libro di Sante Bandirali, che la casa editrice Marcos y Marcos porta in libreria in queste settimane. Il volume esce nella collana Gli Alianti.

“Forse incoraggiato dal formato, forse perché la colazione cominciava a essere lontana e uno spuntino ci sarebbe stato bene, Papiro prese il libro tra le manine e lo annusò con interesse. La brossura plastificata da self publishing non aveva un profumo particolarmente invitante, ma non era neppure così disgustosa da non meritare almeno un assaggio. Lo aprì e se lo avvicinò alla bocca”.

Sante Bandirali – Papiro

Cultura scoppiettante, ironia tagliente, sarcasmo a volontà: dalla pandemia delle tisane alla stele di Rosetta, Sofia Savi e Brando Cerberoni sanno sempre tutto e anche di più.

Ospiti onnipresenti di convegni e talk show, passano il resto del tempo rintanati nei loro studi. Una coppia simile deve assolutamente riprodursi; i loro geni non possono andare sprecati. Scatta il programma figlio perfetto: fogli di calcolo, musica, arti propiziatorie, nulla viene trascurato. Pochi secondi di concepimento mandano il quartiere in black-out.

Dopo nove mesi esatti nasce Papiro. È bello, profumato, sorride… non gli manca proprio niente. O forse sì?

Alt: nessuno spoiler è stato maltrattato, in questo libro. Solo alcuni indizi: Papiro, come tutti i figli, manda in tilt le aspettative dei genitori.

L’autore

Sante Bandirali ha imparato a leggere a quattro anni con la televisione, quando la televisione serviva ancora a qualcosa. Oggi che non la guarda più continua a leggere molti libri, tra cui quelli che pubblica con la sua casa

editrice uovonero. Alcuni li traduce anche, come “Il mistero del London Eye” di Siobhan Dowd, che ha vinto il premio Andersen ed è diventato un best seller da oltre centottantamila copie, o come “Una per i Murphy” di Lynda

Mullaly Hunt, che gli ha fatto vincere il premio Strega Ragazze e Ragazzi per la Traduzione.

Come autore ha pubblicato racconti e diversi albi illustrati; l’ultimo, “Per mano” (uovonero 2023, illustrazioni di Gloria Tundo) ha vinto il premio “Il mondo salvato dai ragazzini” nel 2024. Come tutto questo sia successo dopo gli studi universitari di economia politica, musicologia e chitarra classica resta ancora da chiarire. Quando non è in mezzo ai libri corre, suona, va in montagna o cucina per gli amici; e, tra queste cose, spesso più di una alla volta. “Papiro” è il suo primo romanzo.

