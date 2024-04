Marlon Brando: un’autobiografia

La Nave di Teseo porta in libreria Le canzoni che mi insegnava mia madre, un’autobiografia del grande Marlon Brando. Il volume è uscito il 29 marzo con la traduzione di Annabella Caminiti ed un’appendice fotografica.

In occasione dei 100 anni dalla nascita, la confessione di uno dei più affascinanti, controversi e inafferrabili divi del cinema di tutti i tempi. Un libro senza concessioni, brillante, seducente e magnetico come il suo autore.

Marlon Brando – Le canzoni che mi insegnava mia madre

“Ho sempre considerato la mia vita una questione privata, che non doveva interessare nessuno, tranne la mia famiglia e le persone che amo. Fatta eccezione per alcuni temi morali e politici che mi hanno spinto a prendere una posizione, per tutta la vita ho cercato di restare in silenzio.

Ora ho deciso di raccontare la mia vita per separare la verità da tutte le leggende inventate su di me, perché questo è il destino di chiunque sia travolto dal vortice distorto della celebrità.”

Questa è la storia di Marlon Brando, l’ultimo mito del cinema: brutale Stanley Kowalski in Un tram che si chiama desiderio, ribelle nella giacca di pelle di Fronte del porto, implacabile e maestoso Don Corleone nel Padrino, scandaloso e sconfitto in Ultimo tango a Parigi, dannato come il colonnello Kurtz in Apocalypse Now.

L’attore che ha cambiato per sempre il modo di recitare davanti alla macchina da presa, interpretando ruoli leggendari attraverso una carriera avventurosa, racconta la storia della sua vita in un’autobiografia feroce e sincera.

Dai ricordi commoventi dell’infanzia al suo impegno da attivista che ha sconvolto l’America puritana, dai rapporti focosi e incostanti con le donne agli scontri con gli studios di Hollywood, fino al sogno di un paradiso incontaminato su un atollo della Polinesia.

Gli autori

Robert Lindsey, già corrispondente capo del “New York Times”, ha pubblicato numerosi libri e ha collaborato con Ronald Regan alla stesura della sua autobiografia.

Marlon Brando, (1924-2004), uno dei più grandi attori della storia del cinema, ha recitato in più di quaranta film lungo cinquant’anni di carriera. Per otto volte candidato agli Oscar, è stato premiato come migliore attore nel 1955 per Fronte del porto e nel 1973 per Il Padrino. La rivista “Time” lo ha inserito tra le 100 personalità più influenti del ventesimo secolo.

