Laurent Petitmangin e il suo Quello che serve di notte

Nel mese di gennaio 2024 la casa editrice Mondadori porta in libreria il romanzo Quello che serve di notte, di Laurent Petitmangin. Un libro potente che arriverà a toccarvi il cuore.

Le terribili, laceranti tensioni politiche dell’Europa di oggi vengono messe in luce attraverso il prisma di una famiglia francese: una struggente storia dei nostri giorni.

Quello che serve di notte – Laurent Petitmangin

Quello che serve di notte è un piccolo gioiello letterario che vi spezzerà il cuore.

Un vedovo che vive in una zona operaia della Francia, socialista da sempre, fa del suo meglio per crescere i due figli adolescenti. Fus, il maggiore, è un po’ confuso e incasinato, e all’insaputa del padre si unisce a un gruppo di coetanei appartenenti al Front National – formazione francese di estrema destra-, mentre il minore, Gillou, segue le orme paterne: si dedica agli studi, è una persona altruista, di sinistra.

Fus passa da un guaio all’altro, da una piccola catastrofe a una più grande, per poi finire in prigione con l’accusa di aver ucciso un ragazzo di opposte idee politiche che in precedenza lo aveva picchiato. Laurent Petitmangin riesce a farci entrare in modo tanto acuto quanto commovente nella testa del padre, e a descrivere il suo dolore, il suo assoluto spaesamento e la sua impotenza.

Questa storia, che potrebbe benissimo essere ambientata nella terra di Trump, della Brexit o in quella dei nostri populismi di destra, esplora con incredibile sensibilità la situazione attuale, la drammatica crisi sociale e soprattutto la devastante incapacità da parte della politica di fornire prospettive alle giovani generazioni.

L’autore

Laurent Petitmangin è nato in Lorena nel 1965 da una famiglia di ferrovieri. Ha trascorso i primi vent’anni della sua vita a Metz, per poi lasciare la città natale e seguire gli studi superiori a Lione. In seguito è entrato a far parte di Air France, compagnia per la quale lavora tuttora.

Quello che serve di notte è il suo primo romanzo. Pubblicato in Francia nel 2020, ha fatto incetta di importanti riconoscimenti letterari: dal Prix Femina al Prix Stanislas per il miglior primo romanzo, al Prix littéraire Georges Brassens, al Grand Prix du premier roman della Societé des Gens des Lettres, al Prix Littéraire dell’ENS-Paris-Saclay. Per finire, nel 2022 ha ottenuto il premio dei lettori del Livre de Poche.

Il romanzo è stato tradotto in dieci paesi. Petitmangin ha pubblicato nel 2021 Ainsi Berlin e nel 2023 Les Terres animales (Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Etienne).

