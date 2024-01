La casa editrice Sellerio riporta in libreria, in questo mese di gennaio, il romanzo Il treno per Istanbul, di Graham Greene. La traduzione dall’inglese di Alessandro Carrera.

«Questo viaggio pare il canto del cigno di un’epoca e quella di Greene, scrittore assoluto, genio puro della narrazione, è una premonizione della sconfitta di un intero continente, un’intera umanità. Un romanzo amaro, disincantato e, ahimè, anche attualissimo». Antonio Manzini

Graham Greene – Il treno per Istanbul

Il treno per Istanbul fu il primo grande successo di Graham Greene. Pubblicato nel 1932, rientra tra le storie che l’autore definiva «divertimenti». È ambientato sull’Orient Express, un treno dal fascino esotico diventato mito grazie a scrittori come Agatha Christie e Ian Fleming e consacrato dal cinema.

Durante un viaggio da Ostenda a Istanbul, si intrecciano le vite di un gruppo di passeggeri, esistenze tragiche riflesso di «un’umanità spaventata – scrive Antonio Manzini nella Nota – insicura, dubbiosa, tragica e dolente». Coral, la dolce ballerina di fila; il dottor Czinner, comunista e sognatore; il signor Myatt, ricco ebreo in viaggio d’affari; Mabel Warren, cinica giornalista a caccia di uno scoop; il ladro Grünlich che approfitta dell’altrui bontà solo per salvarsi la pelle.

Ognuno di loro custodisce un segreto e corre sui binari incontro al proprio destino in un giallo ad altissima tensione che fotografa l’Europa tra le due guerre mondiali. Ma in viaggio sui vagoni si intravede anche l’umanità di oggi e i suoi tormenti, l’antisemitismo, la povertà, la frustrazione sessuale, il fallimento politico. Ed è questo che rende sempre attuale l’opera di Graham Greene.

L’autore

Di Graham Greene (1904-1991), scrittore, giornalista, autore di reportage di viaggio, ma anche agente segreto di Sua Maestà Britannica, Sellerio ha già pubblicato Il console onorario (2019), Il treno per Istanbul (2019), Il fattore umano (2020), Una pistola in vendita (2020), Il terzo uomo (2021), In viaggio con la zia (2022), Un Mondo tutto mio. Diario dei sogni (2022), Brighton Rock (2023), Fine di una storia (2024) e sono in via di pubblicazione, tra gli altri: I commedianti, Il nocciolo della questione, L’americano tranquillo.

