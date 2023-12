Si intitola Paradisi proibiti. Storie di sesso, alcol e droga nelle opere d’arte, ed è il volume di Claudio Pescio uscito in questo 2023 per Giunti. Il libro è pubblicato nella collana Varia Arte.

Vie di fuga, paradisi solo sognati, aperture verso l’immaginario e il mondo dei desideri, disperate ricerche del piacere, tentativi fugaci, illusori, fallaci e provvisori, e decisamente trasversali a culture, epoche e società. Specchi che riflettono le umane debolezze.

Claudio Pescio – Paradisi proibiti

Una selezione di opere d’arte ¬– tutte comprese in un periodo che sta tra il Quattro-Cinquecento e la modernità ¬– che mette insieme scene curiose, scandalose, bizzarre, enigmatiche che sfuggono alle classificazioni abituali. Stanno un po’ ai margini, provocatorie, ambigue, reticenti.

Tutte immagini che raccontano storie, e sollecitano riflessioni che vanno oltre il contesto strettamente storico-artistico. La curiosità per ciò che sta dietro alle opere d’arte – in particolare per quanto ha a che fare con la vita delle persone, con la mentalità, i problemi con la morale corrente e la censura, il desiderio di libertà e di esperienze, di infrangere le regole – ha portato quasi automaticamente a delimitare il campo, per questo libro, a soggetti e singole opere che avessero attinenza con tre ambiti marginali nell’ambito dei “grandi” generi artistici ma in qualche modo fra loro confinanti: il sesso, l’alcol e le droghe.

L’autore

Claudio Pescio, giornalista e storico dell’arte, è uno specialista di arte fiamminga e olandese. Dirige la rivista “Arte Dossier” e la Divisione Arte di Giunti Editore. Da decenni si occupa di divulgazione della storia dell’arte, di editoria d’arte, di pubblicazioni museali e cataloghi di mostre. È autore di articoli e libri soprattutto sull’arte olandese del XVII secolo, sulla pittura fiamminga del XV secolo, di monografie su Vermeer, Rembrandt e Frans Hals. È curatore di due manuali di storia dell’arte per le scuole.