Claire McFall con Ferryman. Esuli nella notte

Si intitola Ferryman. Esuli nella notte, ed è il libro di Claire McFall portato di recente in libreria da Fazi editore. Il volume esce nella collana Lainya.

In questo ultimo e avvincente volume della saga, Claire McFall sovverte le regole del mondo che ci ha raccontato finora e ci trascina in un’inedita terra perduta, abitata da mostruose creature e pericolosa come non mai: riusciranno Dylan e Tristan a superare gli ostacoli e a restare insieme, sconfiggendo la morte?

Claire McFall – Ferryman. Esuli nella notte

Dopo Amore eterno e Oltre i confini, il terzo e ultimo capitolo della trilogia bestseller di Claire McFall. Si conclude in bellezza l’epica storia di Dylan e Tristan, riscrittura moderna del mito di Caronte e storia d’amore che arriva oltre la morte attraversando i confini dell’aldilà.

Dylan e Tristan vivono insieme e si godono la normalità della loro adolescenza, anche se l’Inquisitore permette loro di restare nel mondo dei vivi solo a patto che l’equilibrio con la terra perduta venga mantenuto. Sfuggendo alla morte, infatti, hanno inflitto un irreparabile danno al velo che separa i due mondi, ed è fondamentale che gli spettri che infestano l’aldilà non superino il confine che li separa dalla realtà.

Quando però inspiegabili incidenti e inquietanti apparizioni sconvolgono la popolazione, e anche i genitori di Dylan finiscono nella terra perduta, Dylan e Tristan sono chiamati a prendere una terribile decisione: lasciare che delle anime innocenti paghino il prezzo del loro amore, oppure sacrificare la loro felicità e separarsi per sempre.

L’autrice

Claire McFall è un’insegnante e scrittrice scozzese, due volte vincitrice dello Scottish Teenage Book Prize. Dopo aver ottenuto un enorme successo in Cina con Ferryman. Amore eterno, primo volume della sua fortunata trilogia, è stata ribattezzata “la J.K. Rowling dell’Estremo Oriente”. Tradotta in più di quindici lingue, la serie ha venduto oltre tre milioni di copie nel mondo e presto ne verrà realizzata una trasposizione cinematografica. Fazi Editore ha pubblicato Ferryman. Amore eterno nel 2019 e Ferryman. Oltre i confini nel 2022.