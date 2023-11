Larry Wateson: Le vite di Edie Pritchard

Larry Watson ritorna in libreria grazie a Mattioli1885books, con il romanzo Le vite di Edie Pritchard. Il volume è uscito in questo periodo con la traduzione di Nicola Manuppelli.

Le vite di Edie Pritchard è un capolavoro, capace di disegnare un’indimenticabile figura femminile. Un’indagine avvincente e tesa sull’identità, la violenza e la rabbia femminile | Kirkus Review

Le vite di Edie Pritchard – Larry Watson

Intelligente, sicura di sé, bella, Edie ce l’ha sempre messa tutta: nel lavoro come impiegata in una banca, nel tentativo di salvare i suoi rapporti di coppia, nel crescere sua figlia. Edie vuole solo una vita felice, eppure ovunque va la sua bellezza la perseguita. Watson ci racconta la sua storia nel corso di tre decenni.

Matrimoni che si rompono, il difficile rapporto con la figlia, molti cambiamenti e una lunga strada da fare. È la vita, o meglio, sono le vite di una donna che si perde e rinasce, e che non si stanca mai di combattere per dimostrare che le è permesso vivere alle sue condizioni.

L’autore

Larry Watson (1947). Originario del North Dakota, ha insegnato per venticinque anni alla University of Wisconsin. Per Mattioli1885 sono usciti Montana 1948 (2020), Uno di noi (2021) – romanzo dal quale è stato prodotto un film con Kevin Costner e Diane Lane – e Addio e ancora addio (2022). Larry Watson vive con la moglie Susan a Kenosha in Wisconsin.

Hanno detto

Larry Watson è considerato il numero uno del nuovo genere di frontiera | Piero Melati, Robinson

Larry Watson si conferma come un grande artigiano delle parole | Giuseppe Culicchia, Tuttolibri, La Stampa