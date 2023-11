Charles Dickens e l’indimenticabile Le avventure di Oliver Twist

Le avventure di Oliver Twist è un libro indimenticabile di Charles Dickens. Ora la casa editrice Mattioli1885 Books lo riporta in libreria con la traduzione di Livio Crescenzi e Mattia Maglione.

Mattioli1885 Books prosegue il progetto di ritraduzione ex novo di tutti i romanzi di Charles Dickens. Il romanzo è così un mosaico di diverse convenzioni di genere, che Dickens manipola per sfidare le aspettative dei suoi lettori.

Charles Dickens – Le avventure di Oliver Twist

Pubblicato nel 1837 e ambientato a Londra, Oliver Twist racconta le fortunose vicende dell’omonimo bambino orfano, di oscure origini, che a nove anni fugge dall’istituto in cui era cresciuto e finisce nelle grinfie di una banda di criminali.

Al piccolo Oliver basta osar chiedere una razione in più di cibo per guadagnarsi la nomea di agitatore sociale. Iniziano così le sue avventure, che si intrecciano a quelle di altri personaggi, tutti alle prese con la dura lotta per l’esistenza. Scene comiche e grottesche si affiancano a fosche illustrazioni, e a graffianti commenti politici e sociali.

L’autore

Charles Dickens (1812-1870) nacque a Portsmouth ma si trasferì ben presto a Londra dove visse fino alla sua morte. Autore di bestseller come Oliver Twist, David Copperfield o il Canto di Natale, Dickens fu anche filantropo, editore di due periodici, giornalista e opinion maker. La prosa di Dickens ci sorprende oggi per la sua straordinaria modernità e per la capacità di evocare scene e personaggi che pochi altri contemporanei hanno descritto.