La partita degli dei: il nuovo romanzo di Marino Bartoletti

A un anno dal successo de La discesa degli dei, esce per Gallucci editore La partita degli dei, il nuovo e atteso romanzo di Marino Bartoletti. Un racconto originale e appassionante, nato dalla penna di uno dei più noti giornalisti italiani, oggi anche affermato scrittore che, come pochi, sa raccontare storie che sembrano favole e favole che sembrano storie.

Un libro per tutti gli amanti del calcio, ma anche per chiunque voglia trascorrere qualche ora vivendo le emozioni che solo i più grandi campioni di tutti i tempi possono regalare attraverso aneddoti toccanti e originali.

La partita degli dei – Marino Bartoletti

Immaginate una “Partita degli dei”, in uno “stadio” straordinario, con spettatori straordinari (soprattutto uno) e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà?

Un incontro sbalorditivo, un turbinio di emozioni nella sfida a cui tutti sognerebbero di assistere!

L’autore

Marino Bartoletti (Forlì, 1949) è uno dei più apprezzati giornalisti italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del “Guerin Sportivo” e dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, oltre che delle testate sportive della Rai e di Mediaset. È una delle figure televisive più amate dal pubblico e anche un grande esperto di musica. In particolare, della storia del Festival di Sanremo, del quale è stato giurato, opinionista e anche selezionatore delle canzoni in gara.

Da qualche anno si è arreso volentieri alle sempre più insistenti richieste di diventare uno scrittore. Con Gallucci ha in corso di pubblicazione la serie per ragazzi La squadra dei sogni. I suoi primi tre romanzi “adulti” hanno riscosso un incredibile successo di pubblico e di vendite, tanto che La cena degli dei si è aggiudicato i premi Selezione Bancarella, Invictus, Libri d’Ulisse e Samadi, Il ritorno degli dei ha vinto i premi Bancarella Sport e Città di Castello, mentre La discesa degli dei i premi Kerasion e Terre d’Agavi.