Si intitola Origini. Quattordici miliardi di evoluzione cosmica, ed è il libro scritto da Neil deGrasse Tyson e Donald Goldsmith. Il libro è pubblicato da Raffaello Cortina Editore.

Alla domanda “da dove veniamo?” hanno provato a rispondere anche chimici, biologi e fisici delle particelle, e questo ha dato alla ricerca sulla natura dell’universo un’ampiezza e una profondità altrimenti impensabili. “L’esplorazione del cosmo non rivela solo la maestosità dell’universo, ma anche la nostra storia e il ruolo che in questa storia ci è stato assegnato.”

Origini – Neil deGrasse Tyson e Donald Goldsmith

Di tutte le storie che ci vengono raccontate, quelle che parlano delle nostre origini toccano le corde più profonde.

Le scoperte della scienza hanno riscritto la storia del cosmo e la nostra stessa visione del mondo: dai nuovi studi sul Big Bang all’identificazione degli esopianeti, dagli interrogativi sugli universi paralleli alla formazione delle stelle, ogni passo in avanti ci ha rivelato che viviamo su un minuscolo granello cosmico di polvere, in orbita intorno a una stella dell’estrema periferia di una galassia comune, tra gli altri cento miliardi di galassie.

Negli ultimi anni, raccontano gli autori, le risposte agli interrogativi sulle nostre origini cosmiche non sono arrivate solo dall’astrofisica.

Gli autori

Neil deGrasse Tyson, astrofisico e divulgatore scientifico di fama mondiale, è direttore dell’Hayden Planetarium di New York. È inoltre presentatore della docu-serie televisiva Cosmos. Odissea nello spazio. Nelle nostre edizioni ha pubblicato il bestseller Astrofisica per chi va di fretta (2018), Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta (con G. Mone, 2019) e Origini. Quattordici miliardi di anni di evoluzione cosmica (2023).

Donald Goldsmith, astronomo e divulgatore scientifico, è stato visiting professor presso le università di Stanford, Santa Cruz, Berkeley e Cornell.