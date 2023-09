Una vita bella, di Virginie Grimaldi

Una vita bella è il titolo del libro di Virginie Grimaldi che nel mese di ottobre pubblica edizioni e/o. Il volume esce nella Collana Dal Mondo con la traduzione di Alberto Bracci Testasecca.

Un successo da 250 000 copie. L’autrice più letta in Francia negli ultimi anni. Per mesi in classifica nel 2023 con ben due romanzi fra i dieci più venduti. Due sorelle molto diverse tra loro. Cinque anni di distanza da recuperare. Un libro commovente sui legami indissolubili che la vita regala.

Una vita bella – Virginie Grimaldi

Il Paese basco: luogo di spiagge oceaniche, bellezze naturali, limpidi cieli stellati…Eppure Agathe Delorme è perplessa quando la sorella Emma le propone di trascorrere una settimana insieme in quell’incantevole regione: non si vedono da cinque anni, fra loro c’è qualcosa di non detto e quella vacanza sembra preannunciare rivelazioni.

In effetti ognuna ha un segreto da rivelare all’altra. Entrambe quarantenni, Agathe qualche anno di meno, Emma qualche anno di più, vanno a stare ad Anglet, a casa di Mima, l’amata nonna morta da pochi mesi, e ritrovarsi in quel luogo pieno di ricordi le porta a ripercorrere il passato e a vedere con occhi diversi il presente.

Nel corso di sette giorni scanditi da episodi commoventi, rivelatori e decisamente comici, Agathe avrà modo di individuare la leggerezza che si cela dietro la seria e responsabile sorella maggiore, mentre Emma, dal canto suo, scoprirà il lato drammatico dell’esuberante e dinamica sorella minore. È la storia di un rapporto tra sorelle, raccontata con garbo e ironia. Una storia che fa ridere e fa piangere, non diversamente dalla vita.

L’autrice

Virginie Grimaldi è nata nel 1977 a Bordeaux, dove vive tuttora. Tradotti in più di venti lingue, i suoi romanzi sono popolati da personaggi coinvolgenti e scritti con una penna poetica e sensibile. Le sue storie, buffe e commoventi, trovano un’eco nella vita di ognuno. È stata l’autrice francese più letta nel 2019, 2020 e 2021 e vincitrice del Livre favori des Français (France Télévisions) nel 2022. Nel 2023 è stata in testa alle classifiche francesi per mesi, con ben due libri fra i tre più venduti, Una bella vita e Quel che resta (di prossima pubblicazione presso le nostre Edizioni).