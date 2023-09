Festival Crusch: una cotta per i festival

Festival Crush è la prima guida sui Festival di cinema per gli studenti e i docenti delle scuole e nasce dal progetto di Cineteca Milano “Behind the Light. Programma di multi-hub network per l’innovazione nell’alfabetizzazione all’audiovisivo”, sviluppato nell’ambito del Piano Nazionale di Educazione all’immagine, finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Con il titolo mutuato dal gergo giovanile (in cui Crush vuol dire “cotta”), la guida ha proprio l’obiettivo di “fare innamorare” i ragazzi del variegato e dinamico mondo dei Festival, gettando le basi per formare gli spettatori di domani. Un “kit di pronto intervento” per il mondo della scuola, realizzato in partnership con Afic (Associazione Festival italiani di cinema), che è stato presentato mercoledì 6 settembre, alla Mostra internazionale del Cinema di Venezia, presso l’Italia Pavillon dell’Hotel Excelsior.

Le due parti di Festival Crash

Con un linguaggio accattivante e multimediale Festival Crush si compone di due parti. La prima, con i testi del Presidente di Afic Giorgio Gosetti, ripercorre la storia e la funzione dei Festival e introduce gli aspetti fondamentali comuni alle manifestazioni cinematografiche in Italia e all’estero: valenza professionale e culturale, sfide e criticità della programmazione, rapporto con il pubblico e con il mercato.

La seconda ha un contenuto audiovisivo ed è composta da una serie di brevi video-lezioni di direttori di Festival della rete Afic sulle diverse tipologie di Festival e delle attività a essi connesse: lungometraggi, cortometraggi, documentari, animazione, eventi internazionali, professioni, pubblico, scuola. Infine sono riportate alcune interviste a ragazze e ragazzi che frequentano Festival.

Il progetto

Il progetto della guida è a cura di Federico Pommier Vincelli, responsabile scuola di Afic. Il coordinamento editoriale è di Francesco Bonerba; grafica e illustrazioni di Francesco Paolo Cappellotto, riprese ed editing di Roberto Ostuni. Il Coordinamento per Cineteca di Milano è di Silvia Pareti e Simone Moraldi.

Le mini video-lezioni sui Festival sono svolte da: Pedro Armocida (Pesaro Film Festival), Maurizio Di Rienzo (ShorTS IFF), Joana Fresu De Azevedo (Festival del cinema di Porretta Terme), Gaia Furrer (Giornate degli Autori), Luigi Iovane (Imaginaria), Federico Pommier Vincelli (MoliseCinema Film Festival), Andrea Romeo (Biografilm) e Giovanna Taviani (SalinaDocFest).

Si ringraziano Laura Zumiani per le interviste realizzate durante il 71° Trento Film Festival; ReWork di Spin Time di Roma per lo spazio Autori.

Festival Crush è disponibile in versione cartacea e digitale (sui siti di Cineteca Milano e Afic) e sarà diffusa nelle scuole italiane e nei Festival della rete Afic durante l’anno scolastico 2023-2024.