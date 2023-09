Rick Bass e La vita delle rocce

La casa editrice Mattioli1885Books porta in libreria, il prossimo 6 ottobre, il libro La vita delle rocce. Il volume, di Rick Bass, è tradotto da Silvia Lumaca.

A lungo attesa e richiesta, ora ecco la nuova e meravigliosa raccolta di racconti di questo autore. Il volume esce dopo il successo del libro Cane da petrolio.

Rick Bass – La vita delle rocce

Amato da Daniel Woodrell, Amy Hempel, Lorrie Moore, Kent Haruf e Joyce Carol Oates, Rick Bass è uno dei nostri autori di punta. Dopo Cane da petrolio vi proponiamo La vita delle rocce, a proseguire e completare la traduzione dei racconti contenuti in For a little while, antologia delle sue migliori short stories definita dal Newsweek “un classico americano”.

Descrivendo i sontuosi paesaggi dell’America, Bass esplora la forza della natura e la complessità della società moderna, l’interiorità umana e la frenesia del mondo. In questi tredici racconti torna prepotente il misticismo di questo autore, l’attenzione per le vite dei suoi personaggi, così profondamente umani.

Coinvolti da una prosa viva e delicata, condividiamo con i protagonisti di queste storie speranze e illusioni, le luci e le ombre del sogno americano, tratteggiate con incredibile lucidità.

L’autore

Rick Bass (1958) è nato e cresciuto in Texas, ha lavorato come geologo petrolifero in Mississippi, e ha vissuto nella Yaak Valley, in Montana, per quasi trent’anni. I suoi racconti sono apparsi su prestigiose riviste, e sono stati più volte pubblicati sull’antologia annuale, The Best American Short Stories. Finalista ai National Book Critics Circle Award con il suo saggio Why I Came West, Rick Bass ha vinto diversi O. Henry Awards e Pushcart Prizes, oltre a ottenere la NEA Fellowship e la Guggenheim Fellowship. È ‘writer in residence’ presso la Montana State University. Nel 2021, Mattioli 1885 ha pubblicato Cane da petrolio, una selezione di alcuni dei suoi migliori racconti.