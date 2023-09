Si intitola nei giorni oscuri della nostra vita, ed è il nuovo libro di Rebecca Donner, che esce nel mese di settembre per Feltrinelli. Il volume fa parte della collana I narratori.

“Sperimentale ma riuscita, la storia di Donner si legge con la velocità di un thriller, la profondità di un romanzo e l’urgenza di un saggio, come un’avvincente miscela di Alan Furst e W.G. Sebald.” James Wood

Rebecca Donner – Nei giorni oscuri della nostra vita

Mildred Harnack. Questo nome, spazzato via dalla storia, è quello della prozia di Rebecca Donner. È il nome di una giovane intellettuale americana che vive a Berlino nel momento in cui Hitler inizia la sua folgorante ascesa verso il potere.

Di una donna che non si rassegna e organizza riunioni segrete nel suo appartamento, fino a diventare il cuore pulsante di uno dei più determinati gruppi di resistenza tedesca al nazismo. È il nome di una spia preziosa per gli Alleati durante la Seconda guerra mondiale. È il nome di una donna arrestata e decapitata per non aver mai rinunciato alle sue idee di libertà.

“Evocativo, commovente, uno straordinario risultato letterario. Rebecca Donner crea un nuovo tipo di biografia: romanzesca nello stile e nel tono, quest’opera ripercorre la vita coraggiosa di Mildred Harnack, eroina americana che guidò uno dei più accaniti gruppi di resistenza clandestina al regime nazista. Una storia avvincente di spionaggio, amore e tradimento.” Kai Bird, vincitore del premio Pulitzer per la biografia

L’autrice

Nata in Canada, laureata alla Columbia e a Berkeley, Rebecca Donner è giornalista e scrittrice. I suoi articoli sono apparsi sul “New York Times” e su “Bookforum”. Nei giorni oscuri della nostra vita, pubblicato negli Stati Uniti nel 2021, è stato un grande successo di pubblico e di critica e si è aggiudicato il National Book Critics Circle Award for Biography, il pen/Jacqueline Bograd Weld Award e il Chautauqua Prize.