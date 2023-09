Marilyn, di Filippo Timi

Nel mese di settembre 2023, la casa editrice Feltrinelli porta in libreria il libro Marilyn, scritto dal famoso attore e regista Filippo Timi. Il libro esce nella collana I narratori.

Marilyn Monroe, come la Coca-Cola, arriva dalle scimmie. Siamo tutti Marilyn.

Filippo Timi – Marilyn

Io sono Marilyn, sembra dire ogni pagina di questo racconto struggente fatto di bellezza extraterrestre e sprecata, di amore infinito e sfinito, della donna più bella mai esistita, della donna più triste mai vissuta.

Marilyn è un viaggio tra le lenzuola profumate di un’anima fragile in un corpo da bomba atomica.

Marilyn icona, Marilyn desiderata dagli uomini di potere perché ambita e inarrivabile, Marilyn amante e mai moglie, Marilyn puttana e santa, Marilyn sopravvissuta a sua madre. Marilyn, la vita come un sogno a occhi aperti.

Filippo Timi è Marilyn, noi tutti siamo Marilyn, sempre fra la preghiera e la supplica.

Allucinazione compassionevole, questo libro è l’estrema irruzione nella mente di Marilyn Monroe. È come se Filippo, nel momento che precede la morte della diva, le dicesse: “Ti racconto la vita per come è in qualche altro universo. Esistono mondi in cui le dee sono immortali e il dolore impossibile. Tu conosci la vita che abbandoni, io ti racconto la tua vita salvata”.

L’autore

Filippo Timi (Perugia, 1974) è attore, regista e autore. Il suo libro d’esordio è Tuttalpiù muoio (2006), scritto con Edoardo Albinati. Per Feltrinelli ha pubblicato Marilyn (2023).